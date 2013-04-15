38 قطعة أرض للبيع بـ"مارينا السعديات" أبوظبي

أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي، أمس، طرح 38 من قطع الأراضي التجارية في مارينا السعديات للبيع والتي يتراوح بين 2100 و5100 متر مربع، بهدف تطوير حي جامعة نيويورك أبوظبي، والمقرر افتتاحها عام 2014.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تلقت، قبيل الإطلاق الرسمي للأراضي، اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين، الأمر الذي أسهم في بيع ثماني قطع أراض حتى الآن، حيث بدأ المطورون بتسليم التصاميم للمشاريع، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.

وبهدف ضمان التطوير السلس لمنطقة حي الجامعة، وضعت شركة التطوير والاستثمار السياحي مبادئ توجيهية خاصة بالمستثمرين، للالتزام بتنفيذ مشاريعهم، وفق جدول زمني محدد، بحسب البيان.

وفي هذا الإطار، خضع المخطط الرئيسي لقطع الأراضي، التي تشكل بمجموعها منطقة حي الجامعة نظراً لإحاطتها بمقر جامعة نيويورك أبوظبي، لدراسة مفصلة، بحيث تلبي المنطقة احتياجات طلاب الجامعة، ومدرسيها وإدارييها، وكذلك المجمعات السكنية وزوار السعديات بشكل عام.

وقالت الشركة "هذه الأراضي فرصة استثمارية واعدة في السعديات". وفي وقت قريب ستصبح هذه المنطقة نابضة بالحياة مع قدوم الطلاب، حيث يتوقع أن يصل عدد طلاب الجامعة إلى 2600 طالب.

كما يتضمن المخطط مجموعة من الأراضي المخصصة لتقديم الخدمات والمرافق المختلفة، ما يوفر للمستثمرين مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، كالمحال التجارية، ومراكز التسوق، والمرافق الترفيهية، والمؤسسات التعليمية، والمشاريع الفندقية والسكنية وغيرها. وتم إرساء عقد أعمال البنية التحتية لمنطقة حي الجامعة على "مؤسسة نايل وبن حرمل هيدروإكسبورت المحدودة"، إحدى شركات المقاولات الوطنية.

واستهلت أعمال البنية التحتية والمرافق العامة، التي تشمل مجاري الصرف الصحي ومجاري تصريف الأمطار وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقال أحمد عبدالكريم الفهيم، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي: "يأتي إطلاق هذه المجموعة من الأراضي التجارية للبيع بعد إنجاز وافتتاح عدد كبير من المشاريع في السعديات، حيث بدأت معالم الجزيرة تتوضح وهو ما جعلها عامل جذب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أبوظبي".

وأضاف "لقد شهدنا في الفترة الماضية تحسناً ملحوظاً في أداء سوق العقارات في أبوظبي، معززاً بعودة الثقة بهذا القطاع الاستثماري المهم، وتوافر السيولة، وطرح البنوك فرص تمويل مختلفة وجذابة، وهو ما أتاح لنا الفرصة لنقدم اليوم فرصاً استثمارية جديدة تعد بتحقق عائدات عالية".

وقال "لقد جاء طرح الأراضي التجارية بالتزامن مع ترسية عقد البنية التحتية في حي الجامعة، وتتسارع وتيرة العمل لتكون جاهزة في الربع الثاني من العام المقبل".

وتقع قطع الأراضي على مقربة من المنطقة الثقافية في السعديات، التي من المقرر أن تصبح مركزاً ثقافياً عالمياً. وستشهد السعديات افتتاح متاحف عالمياً اعتباراً من عام 2015، بافتتاح متحف "اللوفر أبوظبي"، يليها "متحف زايد الوطني" في 2016، ومن ثم متحف "جوجنهايم أبوظبي" عام 2017.