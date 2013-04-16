88 % ارتفاع معدلات إشغال "الخطوط التركية" إلى دبي

حققت الخطوط الجوية التركية معدل إشغال بلغ ‬88% على رحلاتها إلى دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل ‬84% خلال عام ‬2012، مشيرة إلى أنها تسيّر ‬20 رحلة أسبوعية بين الإمارات وتركيا، كما زادت عدد المقاعد على خط الإمارة بمعدل ‬36%، في العامين الماضيين، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وذكرت خلال افتتاح مكتبها الجديد، في دبي أمس، أن الناقلة تستهدف مبيعات بقيمة ‬52 مليون يورو (‬249.6 مليون درهم)، خلال العام الجاري، لافتةً إلى وجود ‬50 رحلة أسبوعية تشغلها خمس شركات طيران بين الإمارات وتركيا.

وقالت المدير العام للخطوط الجوية التركية في دبي، عائشة مسيرلي ميرزا، إن قطاع السفر في دبي يشكل جزءاً من نمو الشركة في الإمارة، على مدار الـ‬30 عاماً الماضية، لافتةً إلى أن الشركة تسير ‬20 رحلة أسبوعية بين الإمارات وتركيا، منها ‬14 رحلة إلى دبي، وست رحلات إلى أبوظبي.

وأضافت أن زيادة عدد المسافرين من دبي، يعد دليلاً واضحاً على نمو الطلب إلى تركيا، سواء بغرض العمل أو السياحة»، مشيرة إلى أن «الشركة شهدت زيادة كبيرة في السفر على مقاعد درجة رجال الأعمال، ما يعكس نمو العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكرت للصحافيين أن مبيعات الشركة على خط دبي بلغت نحو ‬27 مليون يورو (‬126 مليون درهم)، خلال عام ‬2012، وتستهدف مبيعات بقيمة ‬52 مليون يورو (‬249.6 مليون درهم) في عام ‬2013، مؤكدة أنها تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية على خط دبي، عبر تشغيل طائرات من طراز "بوينغ ‬777"، بدلاً من "إيرباص ‬330".

وأوضحت ميرزا أن مجموع المسافرين على متن الخطوط الجوية التركية إلى الإمارات، في عام ‬2012، وصل إلى ‬332 ألفاً و‬719 راكباً، ‬279 ألفاً و‬312 مسافراً إلى دبي، و‬53 ألفاً و‬407 مسافرين إلى أبوظبي.

وبينت أن معدل إشغال رحلاتها على خط دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ ‬88%، مقابل ‬84% خلال عام ‬2012 ككل، موضحة أن ‬60% من ركاب الناقلة مسافرون عابرون إلى وجهات في أوروبا الشرقية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا. وذكرت أن إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها شركات الطيران بين الإمارات وتركيا تصل إلى نحو ‬50 رحلة أسبوعية تشغلها خمس ناقلات، هي (الخطوط التركية)، و(طيران الإمارات)، و(الاتحاد للطيران)، و(فلاي دبي)، و(العربية للطيران)، و(طيران بيجاسوس).

وتحتفل الخطوط الجوية التركية، التي تمتلك أسطولاً يضم ‬215 طائرة ركاب وشحن العام الجاري بمرور ‬30 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى دبي. وتماشياً مع زيادة عدد المسافرين، زادت الخطوط الجوية التركية المقاعد على خط دبي بمعدل ‬36%، العامين الماضيين.

