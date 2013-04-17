الخطوط النمساوية: نمو رحلاتنا إلى دبي فاق 80%

جددت شركة الخطوط الجوية النمساوية، مقصورة طائراتها للمسافات الطويلة، في كل من درجتي "رجال الأعمال"، و"الدرجة السياحية".

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أكدت الشركة أن خدمتها إلى دبي لاتزال تحقق معدلات نمو كبيرة وإيجابية تفوق ‬80%، مشيرة إلى أنها نقلت نحو ‬11.5 مليون مسافر في عام ‬2012.

يشار إلى أن "الخطوط الجوية النمساوية" جزء من "مجموعة لوفتهانزا"، أكبر مجموعة شركات طيران في أوروبا، وهي عضو في تحالف "ستار"، الذي يعد أول تحالف لشركات طيران عالمية.

وفي هذا الشأن، أعلنت شركة الخطوط الجوية النمساوية، عن تزويد وتجهيز كامل أسطول طائراتها للمسافات الطويلة، التي يصل عددها إلى ‬10 طائرات من طرازي بوينغ ‬777 و‬767 بمقصورة ومقاعد جديدة في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى مقاعد حديثة للدرجة السياحية.

وتسيّر النمساوية 7 رحلات أسبوعياً من دبي إلى العاصمة فيينا، ما يمكن للمسافرين على متن ناقلاتها الوصول إلى ‬130 وجهة في شبكة خطوطها من العاصمة النمساوية، ‬43 وجهة منها في أوروبا الوسطى والشرقية.

وقال مدير مبيعات الخطوط الجوية النمساوية انتركونتيننتال في الشرق الأوسط، ستيفان لينهارت، إن المقصورة الجديدة للمسافات الطويلة تعد استثماراً مهماً لمستقبل الخطوط الجوية النمساوية، مشيراً إلى أن نحو ‬1.1 مليون مسافر يسافرون في رحلات طويلة المدى عبر الخطوط الجوية النمساوية على متن ‬5500 رحلة سنوياً.

وأضاف أن حجم هذا الاستثمار في شبكة طيران المسافات الطويلة للخطوط النمساوية بلغ نحو ‬90 مليون يورو (‬431 مليون درهم).

ولفت إلى أن الناقلة ستوسع شبكتها إلى أميركا الشمالية بدءاً من ‬17 مايو المقبل، إذ ستسيّر خمس رحلات أسبوعياً إلى وجهة شيكاغو التي تعد أكبر مدينة في وسط غرب أميركا، باستخدام طائرة من طراز (بوينغ ‬767). وأوضح أن شبكة الناقلة للمسافات الطويلة تتضمن رحلات إلى نيويورك، وواشنطن، وتورنتو، فضلاً عن بانكوك، وطوكيو، ومالي، ودلهي، وبكين.

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي للخطوط الجوية النمساوية، كريم الصناديلي، إن خدمة الشركة إلى دبي لاتزال تحقق معدلات نمو كبيرة وإيجابية تفوق الـ‬80%، مستبعداً توجه الناقلة في الفترة المقبلة لفتح وجهات جديدة في منطقة الخليج العربي، باعتبار أن خدماتها تقتصر على دبي فقط.

وذكر أن الشركة التي تشغل أسطولاً مكوناً من ‬77 طائرة، نقلت ‬11.5 مليون مسافر خلال عام ‬2012، مقارنة بـ‬11.3 مليون مسافر في عام ‬2011.