تعتزم مجموعة فنادق ومنتجعات "فورسيزونز" افتتاح "منتجع فورسيزونز دبي" على شاطئ جميرا، خلال الربع الأخير من عام ‬2014، مشيرة إلى أن المنتجع يتكون من 5 طوابق بطاقة ‬237 غرفة، بما في ذلك ‬49 جناحاً.

ووفقاً لصحيفة الإمارات، فقد قال رئيس عمليات الفنادق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فورسيزونز كريستوفر نورتون، إن فنادق ومنتجعات فورسيزونز مهتمة بالتواجد في هذه السوق منذ سنوات عدة، مشيراً إلى أن المنتجع يستهدف مزيجاً متساوياً من النزلاء للترفيه أو الأعمال.

وأضاف أن المساحات الخاصة بالمناسبات التي تطل على الشاطئ تشمل ‬600 متر مربع وتتكون من قاعة وخمس غرف اجتماعات، فيما يضم المنتجع نادياً صحياً عالمياً، ومسابح داخلية وخارجية، وملاعب تنس ونادياً خاصاً بالشاطئ.

وأوضح أن قائمة الفنادق والمنتجعات التي يتم إنشاؤها حالياً تشمل فورسيزونز خليج البحرين وفورسيزونز الدار البيضاء، المتوقع افتتاحهما في منتصف عام ‬2014، فضلاً عن مشروعات نشطة في مراحلها الأولية، تشمل فندق فورسيزونز أبوظبي على جزيرة المارية)، ومنتجع فورسيزونز عمان، و(فورسيزونز مدينة الكويت، وفورسيزونز جدة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر المناطق نشاطاً في قطاع الضيافة، ومن المؤكد أن وجود فنادق في كل عاصمة من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة المقبلة سيعزز وجودنا في السوق.

عالمياً، ذكر نورتون أن الشركة تعتزم افتتاح فندق (فورسيزونز ليون بالاس سان بيترسبرغ) في روسيا، الذي يضم ‬177 غرفة خلال الصيف الجاري، إضافة إلى (فورسيزونز أورلاندو والت ديزني وورلد) المقرر افتتاحه عام ‬2014 ويضم ‬434 غرفة و‬64 جناحاً، فضلاً عن فندق (فورسيزونز شينزين) في الصين، الذي يتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام ‬2013، وفندق (فورسيزونز موسكو) المتوقع افتتاحه عام ‬2014)، و(فورسيزونز مدريد) الذي تم الإعلان عنه، وسيكون جزءاً من مشروع (كناليجاس) في العاصمة الإسبانية، و(فورسيزونز ساو باولو) في البرازيل الذي سيكون جزءاً من مجموعة (بارك دي سيداد).

يشار إلى أن مجموعة فورسيزونز العالمية تدير حالياً ‬90 فندقاً ومنتجعاً في ‬37 دولة، فيما يعد أكثر من ‬60 مشروعاً لها تحت الإنشاء.

