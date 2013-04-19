"الاتحاد" تتوقع تخطي عائدات أسطولها 5 مليارات دولار بـ2013

توقعت شركة "الاتحاد للطيران" أن تتخطى عائداتها في نهاية العام الجاري خمسة مليارات دولار "‬18.3 مليار درهم"، مشيرة إلى أنها ستتسلم ‬90 طائرة خلال سبع سنوات مقبلة.

وبحسب الإمارات اليوم، ذكرت على هامش افتتاح "مركز الاتحاد للسفر" في دبي أمس، أن محادثات الناقلة لشراء حصص في شركة "جيت إيرويز" الهندية لاتزال مستمرة.

وكان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، افتتح مركز الاتحاد للسفر، الذي يعدّ مركزاً شاملاً لخدمات السفر والمبيعات للمتعاملين من الأفراد والشركات، فضلاً عن مرافق إتمام إجراءات السفر في الموقع نفسه.

ويضم مركز الاتحاد للسفر مرافق لثلاث شركات تابعة لـ"الاتحاد للطيران"، وهي الاتحاد للعطلات، القسم المتخصص في الإجازات الترفيهية، وشركة هلا أبوظبي المتخصصة في إدارة الوجهات التي توفر خدمات ترتيبات الأعمال، فضلاً عن شركة هلا لإدارة السفريات، وهي شركة مشتركة بين شركة بي سي دي ترافل والاتحاد للطيران، وتوفر مجموعة متكاملة من خدمات إدارة السفريات للمتعاملين من الشركات.

وتوقع رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، جيمس هوغن، أن تتخطى عائدات الشركة في نهاية العام الجاري خمسة مليارات دولار (‬18.3 مليار درهم)، لافتاً إلى أن معظم الشراكات التي دخلت فيها الاتحاد للطيران خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى مرحلة الربحية.

وأضاف أن الناقلة ستتسلم ‬14 طائرة جديدة في نهاية عام ‬2014، ليصل عدد الطائرات التي ستتسلمها إلى ‬90 طائرة خلال سبع سنوات مقبلة، لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ بتسلم ‬10 طائرات (إيرباص إيه ‬380) في الربع الأخير من العام المقبل، وهناك حقوق خيار للمزيد منها.

وتابع أن الشركة ستتسلم طلبياتها من طائرة (بوينغ ‬787)، البالغ عددها ‬41 طائرة اعتباراً من عام ‬2014 كذلك، متوقعاً أن يبدأ برنامج التسليم وفق الجدول الزمني المقرر.

يشار إلى أن شركة الاتحاد للطيران التي تأسست عام ‬2003، نقلت ‬10.3 ملايين مسافر خلال عام ‬2012، إذ تتولى الشركة تشغيل ‬88 وجهة تجارية وشحن، وتشغل أسطولاً يضم ‬73 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، وأكثر من ‬90 طائرة تحت الطلب.