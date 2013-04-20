جاذبية أبوظبي في استقطاب سياح الترفيه يزيد إشغال الفنادق

ارتفعت معدلات إشغال فنادق الخمس نجوم في أبوظبي الى 80% خلال الشهرين الحالي والماضي، مع تركيز أكبر على فنادق الجزر، لا سيما في "السعديات"، و"ياس" التي أصبحت محط أنظار السياح لزيارة "ياس ووتر ورلد" و"عالم فيراري"، فيما اكتظت فنادق ومنتجعات شاطئية في أبوظبي بأفواج أوروبية وروسية وصينية، مع تزايد جاذبية العاصمة في استقطاب سياح الترفيه، في ظل افتتاح عدد من المرافق والشواطئ العامة.

وقال أدريان ديجان المدير الإقليمي للمبيعات في "روتانا" أبوظبي، إن الإمارة شهدت الشهر الحالي إقبالاً كبيراً من المجموعات السياحية الألمانية والروسية، مع قرب بدء إجازة عيد الفصح، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

واتفق سايد طيون، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق "إنتركونتينينتال"، العلامة التي تضم فندق "كراون بلازا"، وأجنحة "ستيبريدج" الفندقية، مع سابقه، لافتاً إلى أن أبوظبي تستقطب مجموعات سياحية من الأسواق الروسية والصينية والهندية بشكل أساسي، إضافة إلى الأسواق التقليدية مثل البريطانية والألمانية.

من جهته، قال علاء العلي، مدير "نيرفانا" للسفر والسياحة، إن أبوظبي أصبحت مقصداً رئيسياً للمجموعات السياحية، لا سيما مع تعزيز خطوط الطيران بين العاصمة والمدن الرئيسية.

وأضاف "هناك ارتفاع في عدد السياح الخليجيين، لاسيما من السعودية". وقال ديجان إن فنادق روتانا في أبوظبي تحقق إشغالاً يصل إلى 90% خلال الشهر الحالي ومطلع مايو المقبل، متوقعاً تحقيق إشغال كامل بنهاية الشهر الحالي، مع بدء إجازة عيد الفصح.

وبين العلي أن الفنادق الشاطئية، والمتصلة بالمراكز التجارية، تشهد إشغالاً مرتفعاً يتراوح بين 90 و100%.

واستعادت المملكة المتحدة خلال شهر فبراير صدارة قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية.

وبحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، استقبلت فنادق أبوظبي 12,6 ألف نزيل بريطاني خلال شهر فبراير، بزيادة 10% عن الفترة نفسها من 2012.

وشهدت المنشآت الفندقية في أبوظبي زيادة بنسبة 200% في عدد النزلاء الصينيين خلال شهر فبراير، وأصبحت الصين حالياً في المركز السابع بين أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة.