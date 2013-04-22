"فلاي دبي" تحطُّ للمرة الأولى في جوبا بجنوب السودان

هبطت طائرة شركة "فلاي دبي" للطيران الاقتصادي أمس، في عاصمة جنوب السودان "جوبا".

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، غيث الغيث، إن جوبا تنضم إلى وجهات الشركة القائمة حالياً، لترفع عددها إلى ‬56 وجهة، متطلعاً إلى فرص التجارة والسفر بين جنوب السودان والإمارات من خلال هذا الخط الجديد.

وثمَّن الغيث جهود السلطات في جنوب السودان، مؤكداً أن الخدمات الموثوقة للناقلة ذات الأسعار المعقولة والجودة، ستسهم في تمكين العديدين من السفر بصورة أكبر بين بلدينا، أو عبر دبي إلى شبكة واسعة من الوجهات.

ويوسع بدء الرحلات على الخط الجديد، شبكة فلاي دبي في إفريقيا، ويعزز من الربط إلى وجهات عانت سابقاً من ضعف أو غياب خدمات شركات الطيران التجاري، إذ تصل الناقلة حالياً إلى ست نقاط في القارة هي: أديس أبابا، والإسكندرية، وجيبوتي، وجوبا، والخرطوم، وبورتسودان.

وعلى صعيد آخر، دشنت فلاي دبي رحلاتها إلى مينرالني فودي خامسة وجهاتها في روسيا، التي تخدمها بمعدل رحلتين أسبوعياً، كما ستبدأ الناقلة عملياتها إلى مدينتين جديدتين في منطقة دول الكومنولث المستقلة في نهاية أبريل الجاري، هما عاصمة طاجيكستان، دوشانبي، و«أوش» في قرغيزستان.

وذكرت الشركة أنها تدعم نموها المستمر في الوجهات بتعزيز أسطولها بست طائرات جديدة تتسلمها خلال العام الجاري، ليصل أسطولها في نهاية العام إلى ‬34 طائرة.