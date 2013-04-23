"الاتحاد للطيران" تسيّر رحلتين إلى واشنطن.. قريباً

تضيف "الاتحاد للطيران" 60 وجهة جديدة خلال السنوات الست القادمة لتعزز مكانتها كلاعب رئيس في صناعة النقل الجوي على مستوى العالم، بحسب جيمس هوجن رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي للشركة.

وتسيّر الشركة حالياً رحلات إلى 86 وجهة حول العالم، وفي العام الماضي نقلت 10.3 مليون مسافر.

وأكد هوجن أن الاتحاد للطيران تصل مع شركائها إلى 400 وجهة عبر 385 طائرة ونقلت 75 مليون راكب منذ انطلاقتها.

وارتفعت العائدات الربعية للشركة إلى 3.3 مليار درهم بنمو نسبته 19% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.



وقال هوجن إن الشركة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.



وأوضح أن قرار الاتحاد للطيران شراء 12 طائرة من شركة بوينغ الأميركية بقيمة إجمالية 10.3 مليار درهم بجانب استثمارات الشركة في السوق الأميركية وتقدر بحوالي 1.5 مليار دولار يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الصفقة التي توصلت إليها الاتحاد للطيران مع بوينغ تشمل 10 طائرات طراز بوينغ 787 - 9 دريملاينر ليرتفع بذلك إجمالي طلبيات الاتحاد للطيران من هذا الطراز إلى 41 طائرة تتسلمها خلال الفترة ما بين الأعوام 2014 و2019 لتكون أكبر مشغل لهذا النوع على مستوى العالم.

وأكد هوجن أن دريملاينر تعتبر من أكفأ الطائرات من حيث الأداء البيئي وتستهلك وقوداً أقل بنسبة 20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات من الحجم نفسه، مشيراً إلى أن الاتحاد للطيران تملك خيارات وحقوق شراء لـ"25 طائرة" إضافية طراز بوينغ 787 .

وقال بمناسبة تشغيل الخط الجديد بين مطاري أبوظبي ودالاس في واشنطن الدوليين إن الخط يعزز علاقة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الإمارات والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وجهة الرحلات الجديدة التي تهبط في مطار دالاس الدولي تأتي استجابة للطلب القوي على السفر إلى واشنطن من قطاع الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال بجانب الطلب المتزايد على السفر لأغراض الترفيه بين العاصمتين وما ورائهما من مدن أخرى.

وأشار هوجن إلى احتمال تسيير رحلتين يومياً ما بين مطار أبوظبي الدولي إلى واشنطن العاصمة في وقت قريب في ظل تنامي السفر على الخط الجديد.

وأضاف أن المؤشرات التي استقتها الشركة من عملائها من الموظفين الحكوميين ومن الشركات في كلا السوقين تشير بقوة إلى أن وجهة أبوظبي - واشنطن ستحظى بالإقبال بما يتيح توفير الرحلات بصورة يومية منذ اليوم الأول على إطلاق هذه الوجهة.

وأضاف أن الشركة استجابت للطلب القوي من خلال التزامها بتوفير حوالي 3,36 ألف مقعد أسبوعي وقد جاءت الحجوزات المسبقة لهذه الوجهة حتى الآن مشجعة للغاية في كلا الاتجاهين للرحلة.