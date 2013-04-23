250 مليون مسافر يعبرون مطارات الخليج بحلول 2020

ربما لا يكون هناك قطاع يستطيع أن يعكس الطفرة غير المسبوقة للإمارات أفضل مما يعكسه قطاع الطيران، فالصعود الذي يشبه الظاهرة في عدد شركات الطيران متسارعة النمو والتوسع الكبير في مطاراتها حولت دول الخليج إلى أحدث وجهة للطيران في العالم .

وطبقاً لدراسة نشرت حول معرض المطارات الذي سيقام خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل في دبي أنه من المتوقع أن يسافر عبر مطارات دول الخليج 250 مليون راكب بحلول عام 2020، في حين أن مطار دبي الدولي سيصبح المطار الأكثر ازدحاماً بحلول عام 2015، ومن المتوقع أيضاً أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق ثالث أكبر نمو في عدد الركاب في العالم بنسبة 6.6% بحلول عام 2016 .

وتوضح الدراسة أنه بحلول عام 2025 سيبلغ عدد ركاب الطائرات 7 مليارات راكب، في حين ستصل حركة الطيران في الشرق الأوسط عام 2025 إلى 2.3 مليون رحلة .

وتتوقع منظمة الطيران المدني الدولية نمو حركة الطيران بنسبة 5.2% سنوياً حتى عام 2030 .

ومن أجل مواجهة هذه الزيادة في حركة الطيران فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط ستزيد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 12.8% عام 2013، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الشركات تزيد من حجم استثماراتها بقوة في طائرات جديدة، حيث تستحوذ على ثلث طلبات شراء على طائرات بوينغ 777 وإيرباص 380 إيه من إجمالي الطلب العالمي .

وكشفت الدراسة أن قطاع الطيران كان الأسرع في إدراك الإمكانات الهائلة التي يتميز بها موقع منطقة مجلس التعاون، حيث تبعد ساعتين ونصف بالطائرة عن مناطق يبلغ عدد سكانها ملياري نسمة وبالتالي تتميز المنطقة بموقع جغرافي يساهم ليس فقط في انعاش قطاع الطيران ولكن انعاش الاقتصادات المحلية أيضاً، حيث من المنتظر أن يوفر قطاع الطيران 294 ألف فرصة طيران جديدة خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة .

ويسهم قطاع النقل الجوي في الشرق الأوسط بنحو 129 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة من بينها 145 مليار درهم من دولة الإمارات العربية المتحدة فقط .

وطبقاً لخبراء الاقتصاد في جامعة أكسفورد فإن الإسهام المباشر لقطاع الطيران في إجمالي الناتج المحلي سوف يرتفع بنسبة 6.3% سنوياً خلال العشرين عاماً المقبلة توفر خلالها 294 ألف وظيفة إضافية في المنطقة .

ويوضح توني تايلر مدير عام الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للنقل الجوي ( أياتا )، أن الطيران يلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي في منطقة الخليج فالحكومات في هذه المنطقة تتفهم جيدا مدى قوة حركة الطيران في النهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى أنه عن طريق هذا التفهم استطاعت الحكومات أن توفر مناخا صديقا للعمل للنقل الجوي ذو ضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى .

وفي دراسة بعنوان "العالم من خلال الخليج" نشرها مكتب ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض ذكرت أنه على الرغم من الصعود الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، إلا أن منطقة الخليج العربي ظلت أهم المناطق المستقرة اقتصاديا والأكثر جذباً للفعاليات المتعلقة بالطيران.

ويقام هذا المعرض الأهم في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية يوم 6 مايو وسيتم افتتاح منتدى قادة المطارات يوم 7 مايو، وقال دانيال قريشي مدير الفعاليات في معرض المطارات، إن الدراسة تلقي الضوء على التطورات وفرص النمو المستقبلية في قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن المنطقة تشهد في السنوات المقبلة زيادة في عدد رحلات الطيران يواكبها توسع في المطارات.

وأضاف قريشي أن شركات الطيران في دول التعاون لديها القدرة والعزيمة لكي تصبح الوجهات العالمية الجديدة للسفر يعززها في ذلك الدخل الكبير من النفط والموقع الجغرافي المتميز وزيادة عدد المسافرين من وإلى دول المنطقة.

وتشير الدراسة إلى أنه من الآن وحتى عام 2020 ستقود المنطقة العالم من حيث عدد المسافرين، حيث يزيد الطلب حالياً على السفر في المنطقة بنسبة 18%.

وشركات الطيران الخليجية ومن بينها طيران الإمارات والاتحاد والقطرية تستحوذ على ثلث الطلبات العالمية من طائرات البوينغ 777 وإيرباص 380 إيه التي تمتلك منها حالياً 31 طائرة خلاف 59 طائرة تحت الطلب.