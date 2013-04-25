طيران الإمارات: فقط السعودية نشغّل لها "العملاقة"

أكدت "طيران الإمارات"، أن السعودية هي الوحيدة في المنطقة التي تخدم بطائرة "إيرباص إيه 380" العملاقة. جاء ذلك خلال مشاركة "الإماراتية" للمرة الأولى، في معرض الرياض للسفر 2013، وفق ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنها تستخدم جناحها في المعرض، لإلقاء الضوء على أحدث التطورات في ما يتعلق بأسطولها وخدماتها ومنتجاتها، في السعودية وخطوطها الجديدة، إضافة إلى المبنى الجديد المخصص لطائراتها من طراز إيرباص إيه 380 في مطار دبي الدولي.

وقال مدير "طيران الإمارات" لمنطقة الرياض، محمد بن حافظ، إن السعودية سوق مهمة جداً لـ(طيران الإمارات)، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نشغل إليها طائرات (إيرباص إيه 380)، ونخدمها بـ69 رحلة في الأسبوع، عبر أربع محطات هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، لافتاً إلى أن جميع رحلات الشركة من المملكة إلى دبي من دون توقف، ما يمكن المسافرين من متابعة سفرهم عبر شبكة خطوط الناقلة المكونة حالياً من 132 محطة في 77 دولة، عبر قارات العالم الست.



وأشارت الشركة إلى أنها تحتفل العام الجاري، بمرور 25 عاماً على دخولها السوق السعودية، إذ بدأت العمل في المملكة برحلات عبر جدة عام 1989، ثم الرياض عام 1990، والدمام 1993، وأخيراً المدينة المنورة عام 2010.

وأصبحت عام 2010، أول ناقلة جوية تشغل طائرة إيرباص العملاقة ذات الطابقين إلى جدة.

وبحسب البيان، توفر طيران الإمارات ـ من خلال ذراعها الإمارات للشحن الجوي ـ طاقة يومية تزيد على 100 طن في كل اتجاه، إذ تنقل المنتجات الدوائية، والتمور، والمنتجات الصناعية، وأجهزة الهاتف الخلوي، والمكائن، وقطع الغيار.

يشار إلى أن طيران الإمارات دشنت ـ مطلع عام 2013 ـ المبنى الجديد في مطار دبي الدولي الكونكورس إيه، المخصص لطائراتها من طراز إيرباص إيه 380. ويخدم المبنى المسافرين إلى أكثر من 20 وجهة عالمية، ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات.