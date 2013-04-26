الاتحاد وطيران كندا توفران المشاركة بالرمز على رحلات الناقلتين

وقّعت شركة الاتحاد للطيران وشركة طيران كندا على مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على التعاون التجاري بما يكفل تعزيز خدمات السفر بين الإمارات وكندا.

وإلى جانب الاتفاقات القائمة بالفعل بين الشركتين لمتابعة الرحلات، سواء لخدمات المسافرين أو الشحن،و تعتزم كل من الاتحاد للطيران وطيران كندا توفير خدمات تسجيل الأمتعة ونقلها إلى وجهة الوصول النهائية مباشرةً، وتقديم خدمات المشاركة بالرمز على رحلات الناقلتين، والاستفادة المتبادلة من امتيازات برامج الولاء لكلتا الشركتين.



وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، تتضمن مذكرة التفاهم توفير خدمات المشاركة بالرمز بصورة متبادلة على رحلات الاتحاد للطيران عبر مركزها التشغيلي في مطار أبوظبي الدولي إلى جانب عدد من الوجهات المختارة في أمريكا الشمالية التي توفر طيران كندا خدماتها إليها من خلال مركز عملياتها التشغيلي في تورنتو.

وقد بدأت الناقلتان المباحثات لصياغة التفاصيل النهائية للاتفاق بهدف توفير رحلات المشاركة بالرمز بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري 2013 .

وسوف تتيح الاتفاقية كذلك إمكان اكتساب الأميال الجوية لأعضاء برنامج الولاء "ضيف الاتحاد" التابع للاتحاد للطيران، وبرنامج "إيروبلان" التابع لطيران كندا، إلى جانب إمكان الاستخدام المتبادل لقاعات الانتظار الفخمة التابعة للشركتين في مطار أبوظبي وتورنتو للمسافرين المؤهلين على متن رحلات أي من الشركتين على السواء .

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب القرار الذي اتخذته مؤخراً حكومة الإمارات ونظيرتها الكندية بإعادة العمل بنظام التأشيرة السابق للمواطنين الكنديين، بما يعني أن بمقدور المواطنين الكنديين مرة أخرى الحصول على تأشيرة الدخول مجاناً فور الوصول إلى الإمارات.