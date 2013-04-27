5 مليارات دولارعائدات السياحة التركية

ارتفعت عائدات قطاع السياحة التركي في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 38.6% عن العام السابق، لتبلغ 5 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات للمؤسسة التركية للإحصاءات أن "العائدات من السياحة ارتفعت في الفصل الأول بنسبة 38.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 5 مليارات دولار".

وأوضحت المؤسسة أن "سبب الارتفاع يعود إلى زيادة عدد السياح بنسبة 18.7% في الفصل الأول، ليبلغ عددهم الإجمالي في الأشهر الـ 3 الأولى أكثر من 5 ملايين".

وبيّنت الأرقام أن "72.5% من العائدات تأتي من الزوار الأجانب، و27.5% من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج".

وارتفع إنفاق الأتراك الذين يسافرون إلى الخارج بنسبة 38.5% في الفصل الأول وبلغ 1.2 مليار دولار.