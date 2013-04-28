إشغال "الخطوط السعودية" تجاوز مليوني راكب خلال مارس

حققت الخطوط الجوية العربية السعودية ارتفاعاً في أعداد الرحلات ومعدلات الانضباط خلال شهر مارس من العام الحالي 2013م مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي ليتجاوز مليوني راكب خلال شهر مارس، بعد نجاح دمج أسطول طائراتها الجديد بالمنظومة التشغيلية والتي ساعدت بتوفير المزيد من الرحلات الداخلية والدولية، بالإضافة إلى توفير المزيد من السعة المقعدية.

وأوضح مساعد المدير العام لمركز العمليات بالخطوط السعودية سليمان عامر أن تقرير الأداء التشغيلي لشهر مارس المنصرم تضمن نقل (2,041,474) راكباً على القطاعين الداخلي والدولي، بينما ارتفع عدد الرحلات المجدولة والإضافية ليصل إلى (15,069) رحلة مقارنةً بـ (14,200) رحلة خلال شهر مارس 2012م وبزيادة وصلت إلى (869) رحلة تمثل زيادة قدرها (6%) في حين بلغ معدل انضباط الرحلات (89,62%) مقارنةً بـ (85,96%) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة (3,66%)، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.

وأفاد أن عدد الرحلات الداخلية ارتفع في شهر مارس 2013م ليصل إلى (9,908) رحلة مقارنةً بـ (9,302) رحلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة (606) رحلات تمثل زيادة بلغت نسبتها (7%) فيما بلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات الداخلية (89,62%) مقارنةً بـ (85,96%) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة (3,66%) في حين بلغ عدد الركاب المنقولين على الرحلات الداخلية (1,248,826) راكباً ، وهذه المعدلات المتزايدة في حركة نقل الركاب على القطاع الداخلي تعكس حرص الخطوط السعودية على خدمة الحركة المتنامية على هذا القطاع في ظل ما يشهده من زيادة مستمرة في الطلب.

وبين عامر أنه فيما يتعلق بالرحلات الدولية فقد أكدت التقارير التشغيلية الآثار الإيجابية لاستراتيجيات المؤسسة وانعكاسها على الأداء التشغيلي ، حيث ارتفع عدد الرحلات الدولية إلى (4,191) رحلة مقارنةً بـ (3,807) رحلات خلال مارس 2012م بزيادة بلغت (384) رحلة تمثل نسبة قدرها (10%) بينما بلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات (89,62%) مقارنةً بـ (85,96%) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة (3,66%) , وقد بلغ عدد الركاب المنقولين على الرحلات الدولية (792,648) راكباً.