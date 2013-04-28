سلفيون وإخوان يفتتحون أول فندق بلا خمور في الغردقة

شارك عدد من أعضاء الجبهة السلفية والإخوان المسلمين مساء أمس في افتتاح فندق بمدينة الغردقة المصرية تحظر فيه الخمور نهائياً، وعند انتهاء الحفل قام عدد من الحضور بتكسير زجاجات من الخمور.

وافتتح مساء أمس، السبت، فندق "فور وين"، بمدينة الغردقة بمنطقة الهضبة، أول فندق بلا خمور بالمدينة، بحضور الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية.

وقال الدكتور خالد سعيد في تصريح لصحيفة اليوم السابع، "افتتاح فندق بدون خمور في مدينة مثل الغردقة، يعتبر بادرة خير، ونتمنى أن تنجح التجربة، وكذلك نتمنى أن تتكرر البادرة".

وأضاف، أن الغرب يحترمون من يحترم ذاته، وأن هذا الفندق احترام للإسلام والمسلمين، لأنه يخصص مكانا معينا للسيدات، وحمامات سياحة لهن، وهذا في مدينة سياحية كالغردقة، يعتبر بادرة خير ونتمنى نجاحها.

ومن جانبه، أكد مدير الفندق الدكتور ياسر كمال، أن تجربة الفندق بدون خمور توضح للعالم احترام المصريين لأنفسهم أولاً، وثانياً سوف تبنى، وتتبنى إنشاء فكرة سياحة ناجحة، وتوضح للعالم أجمع كيف يحترمنا، والسياحة التي تدار الآن سياحة مدمرة وتدمر شبابنا.

وأشار كمال إلى أن الهدف الأساسي من المشروع، هو تقديم مصر للعالم من جهة السياحة المحترمة، وكيفية تغيير نظرة السياح للمجتمع المصري المحترم.