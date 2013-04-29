رئيس "طيران العربية": بنوك المنطقة تحجم عن تمويل مشاريعنا

توقع الرئيس التنفيذي لشركة طيران العربية عادل علي، أن يصل حجم الاستثمار بقطاع الطيران المدني في الخليج إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2016، مشيرا إلى أن السوق تنمو بمعدل 10 في المائة سنويا، بسبب تزايد الطلب على السفر بين سكان المنطقة العربية.

وأكد علي في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، أن من بين التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في المنطقة العربية إحجام البنوك عن تمويل مشاريع الطيران المدني، وخاصة في ما يتعلق بتأسيس شركات الطيران الجديدة.

وأرجع ذلك إلى انعدام الخبرة لدى قطاع البنوك العربية في الدخول في هذه المشاريع التي تعتبر ذات مخاطر أعلى من غيرها من المشاريع، مبينا أن شركات الطيران لجأت إلى البنوك الأجنبية في الكثير من مشاريعها الجديدة أو التوسعية والتي توفر كل المتطلبات المالية لقيام مشاريع الطيران.

وقال عادل على هامش احتفال "طيران العربية" بمرور 10 سنوات على عمل الشركة الذي أقيم في جدة (غرب السعودية) أمس، إن تزايد الإنفاق على مشاريع المطارات في منطقة الشرق الأوسط ودخول أساليب وأنماط جديدة في تسويق الطائرات باعتبارها وسيلة سفر تناسب أفراد العائلة من حيث التكلفة السعرية، مثل الطيران الاقتصادي الذي دخل إلى المنطقة قبل 10 سنوات، غير مفهوم السفر لدى الكثير من السكان نتيجة الأسعار المشجعة التي قدمها وأصبح يخفف التكاليف التي يجدها المسافر في الطيران التقليدي.

وحول وقود الطائرات أوضح رئيس طيران العربية أن سعر الوقود يمثل من 40 إلى 50 في المائة من تكلفة الطيران، متوقعاً استقرار أسعار وقود الطيران خلال السنوات المقبلة، على أن تتم مراقبة الأسعار من قبل الأسواق العالمية، مبينا أن أسعار وقود الطائرات في بعض المطارات الداخلية بدول الخليج أغلى من أسعاره في المطارات الدولية.

وبين أن خطوة قطاع الطيران المدني في السعودية بالسماح للمطارات المحلية باستقبال رحلات دولية أسهمت في زيادة عدد رحلات الشركة من السعودية إلى الشارقة، وأصبحت تسير رحلات منتظمة من القصيم وينبع وأبها، ومن المتوقع أن تتم زيادة عدد الوجهات بالتنسيق مع هيئة الطيران السعودية.