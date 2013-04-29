195 ألف سائح استقبلتهم رأس الخيمة منذ بداية 2003

يستقبل قطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة مع نهاية العام الحالي، 4 فنادق ومنتجعات عالمية سيتم افتتاحها، منها 3 فنادق ستنفذ في مشروع جزيرة المرجان الصناعية، وذلك لاستيعاب أعداد الزوار المتزايدة بالإمارة، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وستضيف الفنادق والمنتجعات الجديدة 1561 غرفة فندقية إلى السوق، ليرتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية برأس الخيمة إلى 4508، وفقا للتقرير الإحصائي الصادر عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأوضح التقرير أنه مع حلول العام 2016 سيصل عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة، حيث تضم الإمارة حاليا 15 فندقا ومنتجعا موزعة على أهم المواقع السياحية الممتدة في المدينة والمناطق الشاطئية. وبلغت نسبة إشغال المنتجعات وفنادق الشاطئ خلال شهري يناير وفبراير للعام الحالي 72,1% ووصل متوسط سعر الغرفة اليومي إلى نحو 650 درهما، فيما بلغت معدلات أشغال فنادق المدينة إلى 62,5% خلال نفس الفترة، ووصل متوسط سعر الغرفة اليومي إلى نحو 280 درهماً للغرفة.

وبحسب التقارير الإحصائية فقد بلغ عدد زوار رأس الخيمة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2013 نحو 194.9 ألف زائر، وبلغت إيرادات الفنادق إلى نحو 101 مليون درهم، فيما كان السوق المحلي بالإمارة هو المصدر الأول لزوار رأس الخيمة بعدد 47.8 ألف زائر، ثم السياح الروس بعدد 44 ألف زائر، ثم المانيا بـ 33 ألف زائر.

وأوضح محمد لوجاب المدير الإداري للتراخيص والتصاريح في الهيئة أن الفنادق الجديد تشمل منتجع ريكسوس باب البحر في جزيرة المرجان، الذي يضم 632 غرفة وجناحا، وهو أول منتجع متكامل بهذا الحجم في الإمارات، وسيفتتح خلال الربع الأخير من العام الحالي. وتتألف جزيرة المرجان الصناعية من 5 جزر على نمط الجزر المرجانية وتمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع وبتكلفة تزيد على 6,6 مليار درهم.

وأضاف انه سيفتتح فندق والدورف استوريا رأس الخيمة الذي يضم 349 غرفة وجناح فندق في الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل مع هذا الحدث دخول شركة هيلتون العالمية بالعلامة التجارية الفخمة “والدروف استوريا “ إلى الإمارات.

وأشار إلى افتتاح منتجع وسبا جزيرة المرجان الذي يضم 315 غرفة فندقية على جزيرة المرجان، إلى جانب فندق سانتورينى الذي يضم 265 غرفة فندقية أيضا في جزيرة المرجان.