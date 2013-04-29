8 ملايين مسافر عبر مطار دبي في مارس

سجل مطار دبي الدولي، ثاني أكثر المطارات الدولية نشاطاً في العالم، رقماً قياسياً جديداً في عدد المسافرين قدره 5.8 مليون راكب خلال شهر مارس الفائت، بنمو نسبته 20.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي طبقاً للإحصائية الشهرية لحركة الركاب الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في شهر مارس 2013 سجل أعلى معدل نمو شهري منذ أغسطس 2012، ليصل إلى 5,846,297 مسافراً بالمقارنة مع 4,848,320 مسافراً في مارس 2012، ليقفز بذلك إجمالي عدد الركاب خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16,486,417 مسافراً، بزيادة نسبتها 15.6% عن الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ فيه إجمالي عدد الركاب 14,261,606 مسافرين.

يذكر أن شهر مارس يعد الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه مطار دبي الدولي معدلات نمو من رقمين وحركة ركاب تتجاوز حاجز الـ5 ملايين مسافر.

وقد سجلت أكبر زيادة في إجمالي عدد الركاب على الخطوط بين دبي وغرب أوروبا، حيث ساهمت رحلات طيران الامارات وفلاي دبي بشكل أساسي في زيادة عدد المسافرين على هذه الخطوط بمقدار 227,830 مسافراً، وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية (بزيادة قدرها 209,737 مسافراً)، ثم شبه القارة الهندية (بزيادة قدرها 202,703 مسافرين)، بينما سجلت أعداد المسافرين على الرحلات بين دبي والوجهات الأمريكية الجنوبية ارتفاعا طفيفا (بزيادة 2,532 مسافراً) والرحلات بين دبي والشرق الأوسط (بزيادة 36,479 مسافراً).

ومن حيث الزيادة بنسبة النمو فقد كانت أوروبا الشرقية هي الأسرع نمواً، حيث حققت معدلات الحركة فيما بين دبي وأوروبا الشرقية خلال شهر مارس الماضي نمواً نسبته 67.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ونجم هذا النمو بشكل اساسي عن إطلاق طيران الإمارات خدمتها الجديدة إلى بولندا وقيام فلاي دبي بتدشين خدمة جديدة إلى مقدونيا. وجاءت آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو (26.5%).

أما على صعيد الرحلات الجوية عبر المطار، فقد سجلت حركة الطائرات في مطار دبي الدولي نمواً نسبته 8.3% خلال شهر مارس 2013، حيث بلغت 31,713 حركة بالمقارنة مع 29,276 في مارس 2012، الأمر الذي رفع إجمالي عدد حركات الطائرات في المطار خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.9% ليصل إلى 91,130 حركة بالمقارنة مع 86,014 حركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت حركة شحن البضائع في مارس الفائت بنسبة 14.7% عن نفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 213,248 طناً بالمقارنة مع 186,417 طناً في مارس 2012، ليرتفع بذلك إجمالي حركة الشحن خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13٪ إلى 584,847 طناً مقابل 517,440 طناً خلال نفس الفترة من عام 2012.

وقال جمال الحاي النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي: "لقد حققنا أداء متميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري توج بتسجيل معدلات نمو قياسية بالتزامن مع افتتاحنا لأول مبنى في العالم مخصص لطائرات الإيرباص العملاقة أيه 380. وإذ يسعدنا تبوأ المركز الثاني ضمن أكثر المطارات الدولية نشاطاً في العالم، نفخر أيضاً بكوننا ضمن الأكثر كفاءة على مستوى العالم، مع تسجيلنا متوسط عدد ركاب قدره 208 ركاب لكل طائرة في شهر مارس 2013، وذلك بفضل تنامي عدد رحلات طائرات الإيرباص أيه 380 عبر المطار، حيث احتل مطار دبي مركز الصدارة عالمياً، كأكثر مطارات العالم في التعامل مع رحلات الإيرباص أيه 380 في عام 2012 مع تسيير 7,259 رحلة لهذه الطائرات إلى 28 وجهة مختلفة".

وأضاف الحاي :" أن حركة الركاب مرشحة لمواصلة النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تمضي فيه مؤسسة مطارات دبي قدما في تنفيذ مشاريع التوسعة في مطار دبي الدولي".