الخطوط الجوية التركية تبرم أضخم صفقة في تاريخها

أبرمت شركة الخطوط الجوية التركية أضخم صفقة في تاريخ قطاع الطيران المدني التركي لشراء 117 طائرة من شركة أيرباص، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها بين أبرز شركات الطيران العالمية.

وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية التركية، في حضور كل من وزير المالية التركي محمد شيمشك، ووزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركي بينالي يلدريم، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية حمدي توبشو، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية الدكتور تيميل كوتيل، والرئيس التنفيذي لشركة ايرباص فابريس برجير.

وتنص الصفقة على شراء 25 طائرة ايرباص من طراز إيه 321، و4 طائرات من طراز إيه 320 نيو، و53 طائرة من طراز إيه 321 نيو، علاوة على بند خياري لشراء 35 طائرة إضافية من طراز إيه 321 نيو، على أن يتم تسليم هذه الطائرات بحلول عام 2015.

وبإتمام الصفقة الجديدة، يصل عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية التركية إلى 375 طائرة، بما فيها طائرات الشحن، كما ينخفض متوسط عمر الأسطول إلى 5 أعوام بدلاً من 6,6 عام بنهاية عام 2020.