الخطوط السعودية نقلت 5.8 مليون راكب في الربع الأول

ارتفعت معدلات الأداء التشغيلي للخطوط السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 5.8 مليون راكب مقارنة بنحو 5.7 مليون ريال راكب خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الرحلات إلى 43 ألف رحلة مقارنة بنحو 40 ألف رحلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 6%.

وبلغ معدل انضباط الرحلات 90.54% مقارنة بنحو 87.26% خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة 3.28%.

وتضمن تقرير الأداء التشغيلي للخطوط الجوية السعودية في الربع الأول من العام الجاري نقل 3.530.607 ركاب على رحلات القطاع الداخلي على متن 28.374 رحلة داخلية مقارنة بنحو 27.048 رحلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 5% بمعدل انضباط للرحلات 91.43% مقارنة بنحو 88.21% خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.22%، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم نقل قرابة 2.3 مليون راكب على القطاع الدولي على متن 12.139 رحلة دولية مقارنة بنحو 10.872 رحلة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ معدل انضباط الرحلات 90.24% مقارنة بنحو 87.75% في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 2.49%.