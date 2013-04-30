السياح السعوديون الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم

احتل السعوديون المرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بالإنفاق السياحي بنحو 6.6 ألف دولار للرحلة الواحدة بحسب دراسة متخصصة حول توجّهات السفر في عام 2013.

وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة فيزا، فقد تفوق السعوديون على الأستراليين والذين جاءوا بالمرتبة الثانية بمعدل 4.118 ألف دولار والصينيين بمعدل 3.824 ألف دولار.

وشملت الدراسة التي نشرتها صحيفة الرياض، نحو 12 ألفاً وستمائة مسافر من 25 بلداً، وبيّنت أن متوسط ميزانية السفر العالمية البالغ 2.390 ألف دولار للرحلة الواحدة مؤهل للارتفاع إلى 2.501 ألف دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن عناصر الجذب والمناظر الطبيعية والثقافة هي الدافع الرئيسي لاختيار الرحلة المقبلة بغض النظر عن الوجهة، وتم التأكد من أهمية رغبة المسافرين في استكشاف آفاق جديدة من خلال مقياس السياحة العالمي UNWTO الذي أشار إلى أن نسبة السياح العالميين زادت بمعدل 4% في العام 2012 لتصل إلى 1.035 مليار شخص.

وبرزت في القائمة أيضا أكثر الوجهات جذبا للسياح في العامين 2011 و2012 وهي المملكة المتحدة بنسبة 12% وفرنسا 12% والصين وسنغافورة وتايلاند وهونغ كونغ 10%.

وبالنظر إلى المستقبل فأن السياحة الإقليمية مؤهلة للارتفاع مع بروز مصر وتركيا وفرنسا ضمن الوجهات الأكثر تفضيلاً للسفر مستقبلا بالنسبة للمقيمين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبينت الدراسة أن الشعبية المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كوجهة سياحية، ناتجة بصورة جزئية عن الإقبال الداخلي في المنطقة نفسها.

وساهمت السهولة والمرونة المتزايدة في خيارات السفر في تعزيز الازدهار السياحي، وهذا الأمر بارز بصورة كبيرة في قطاع الطيران حيث أشار 85% من المسافرين إلى أنهم يفضلون السفر إلى وجهاتهم بالرغم من تفضيلهم المسافات الأقصر.

وكان 71% من هؤلاء اختاروا السفر على الدرجة السياحية بينما اختار 16% فقط شركات الطيران الاقتصادية أو منخفضة التكلفة ويعتزم المسافرون زيادة ميزانيتهم على السفر خلال العام الحالي بنسبة 5%، بحسب الدراسة، التي كشفت أن بعض السياح أبدوا استعدادهم لمضاعفة نفقاتهم مقارنة برحلاتهم السابقة.