السعودية سادس أقوى سوق مستهدف لسياحة أبوظبي

أكد مبارك الشامسي، مدير مكتب "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" لدول الخليج، أن السوق السعودي سادس أقوى سوق في سياحة أبوظبي، حيث بلغت إقامة السعوديين في الشقق الفندقية 153.54 ألف ليلة خلال 2012.

وأوضح الشامسي خلال معرض الرياض الخامس للسفر الذي اختتم أعماله مطلع الأسبوع الجاري، أن القرب الثقافي والتاريخي والاجتماعي بين السعودية وإمارة أبو ظبي أسهم في المقام الأول بجعل مواطني السعودية يتصدرون قوائم السياح من بين شعوب الخليج والشعوب العربية، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية.

من جانب آخر أقر مسؤولون أتراك بوجود عقبات أمام الزائر العربي لبلادهم، ومن ذلك ندرة المتحدثين بالعربية في المرافق الرسمية والسياحية، ووعدوا بتذليل هذه العقبة أمام الزوار العرب الذين تربطهم بهم علاقات وطيدة ولا سيما بعد مواقف تركيا المناصرة للعرب وقضاياهم.

وأكد نائب والي بورصة صمد أرجوشكون، حرص بلاده ممثلة في قياداتها على تهيئة مواطنيها للتواصل مع الزائر العربي، وأنهم بصدد تخريج عدد من المترجمين والمرشدين السياحيين الناطقين بالعربية الدارسين في 4 معاهد لتعليم اللغة العربية فقط في مدينة بورصة.

وأوضح أرجوشكون خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش فعاليات معرض الرياض الخامس للسفر 2013، بحضور المستشار الثقافي والسياحي بسفارة تركيا حسين أس ومسؤول منطقة الشرق الأوسط في وزارة الثقافة والسياحة التركية الدكتور صالح أوزار، بأن استثمارات السعوديين في منطقته تكاد لا تذكر مع وجود حزمة من التشريعات والتسهيلات الممنوحة لهم في عدد من القطاعات التجارية والمنافذ الاستثمارية، بالإضافة إلى كون بورصة وجهة للأتراك والسياح، حيث حققت المركز السادس على مستوى العالم في استقبال عدد السياح بواقع 31.7 مليون سائح وفقا للبيانات الصادرة للعام 2012.



