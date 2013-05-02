848 مليون دولار عائدات السياحة في اليمن بـ2012

أعلنت وزارة السياحة اليمنية أن القطاع السياحي شهد تعافياً نسبياً العام الماضي في عدد الوافدين والعائدات المالية، نتيجة الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد بعد أحداث عام 2011.

وبحسب صحيفة الحياة، أكد تقرير أصدرته الوزارة أن عائدات اليمن من السياحة الدولية خلال العام الماضي بلغت 848 مليون دولار مقارنة بـ780 مليوناً في 2011.

وأظهر التقرير أن عدد السياح الأجانب ارتفع إلى 874 الفاً و425 سائحاً خلال عام 2012، مقارنة بـ829 الفاً و190 سائحاً في 2011، في حين بلغ إجمالي عدد الليالي السياحية خلال الفترة ذاتها 9 ملايين و485 الفاً.

ولاحظ أن الحركة، على رغم التعافي الذي شهدته السياحة الدولية الوافدة خلال العام الماضي، لم تصل إلى مستوى عام 2010، حيث بلغ عدد السياح الوافدين مليوناً و24 ألفاً و870 سائحاً من مختلف الجنسيات مقارنة بمليون و22 ألفاً في 2009، فيما بلغ اجمالي العائدات السياحية 899 مليون دولار، مقارنة بـ886 مليوناً عام 2009.

وأشار التقرير إلى أن السياح والوافدين الأجانب خلال عام 2012، شكلوا 53 في المئة، حيث وصل عددهم إلى 459 الفاً و329 سائحاً، مقارنة بـ87 الفاً و498 سائحاً في 2011، فيما شكل اليمنيون المغتربون 47 في المئة من إجمالي الحركة السياحية خلال الفترة ذاتها، وبلغ عددهم 415 الفاً، مقارنة بـ441 الف سائح في 2011.

وأفاد بأن معظم حركة السياحة الدولية الوافدة من الأجانب واليمنيين جاءت عبر البر بنسبة 56 في المئة وعبر الجو بنسبة 43.7 في المئة.

وأوضحت وزارة السياحة اليمنية أن متوسط إنفاق الوافدين الأجانب بلغ 145 دولاراً في اليوم، واليمنيين المقيمين في الخارج 50 دولاراً، وبلغ متوسط إقامة الوافدين الأجانب 8 ليالي سياحية، واليمنيين 14 ليلة.

