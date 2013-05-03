200 طائرة حديثة لـ"الإماراتية" بـ71 مليار دولار

تسعى "الخطوط الجوية الإماراتية" خلال الفترة المقبلة إلى توسيع قاعدة طيرانها من خلال عقد صفقات شراء طائرات على أحدث طراز.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أكدت شركة طيران الإمارات أنه لايزال لديها طلبيات لشراء نحو ‬200 طائرة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ‬71 مليار دولار (‬261 مليار درهم).

وأضافت على هامش إعلانها عن المشاركة في "معرض سوق السفر العربي" في السادس من مايو الجاري، أنها حققت في عام ‬2012 معدلات نمو غير مسبوقة.

وأعلنت شركة طيران الإمارات، مشاركتها مجدداً في الدورة الـ‬20 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في دبي خلال الفترة بين السادس والتاسع من مايو الجاري.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات الركاب العالمية، تيري أنتينوري، إن سوق السفر العربي منصة مثالية لتسليط الضوء على التزامنا المستمر بنهج الإبداع والابتكار في تطوير خدماتنا، والتعريف بالمبادرات الجديدة التي تنفذها الوحدات المختلفة ضمن مجموعة الإمارات، لافتاً إلى الشراكة القوية والمثمرة مع سوق السفر العربي على مدى العقدين الماضيين.

وأضاف أن طيران الإمارات واصلت في عام ‬2012 تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مع انضمام ‬15 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية، وتسلمها ‬33 طائرة جديدة، من بينها ‬11 من طائرات (إيرباص) العملاقة من طراز (إيه ‬380)، و‬22 طائرة بوينغ ‬777».

وذكر أن الشركة افتتحت (الكونكورس إيه) في مطار دبي الدولي، الذي يعد أول مبنى في العالم مخصص لخدمة طائرات إيرباص إيه ‬380، كما أبرمت اتفاقية شراكة تاريخية مع شركة (كوانتاس) الأسترالية، من شأنها أن توفر تجربة طيران أكثر شمولية.

وأوضحت الشركة أنها تشارك في معرض سوق السفر العربي بجناح مصمم على شكل الكرة الأرضية، يتكون من ثلاثة طوابق، فيما تبلغ المساحات الإجمالية للجناح ‬484 متراً مربعاً، ويضم ست شاشات عرض رقمية بحجم ‬40 بوصة، تعمل بخاصية اللمس المتعدد، لتحل محل الكتيبات التقليدية التي كانت توضع على مداخل الجناح.

ولفتت إلى أنها ستدعو عبر هذه الشاشات الزوار إلى التصويت لوجهاتهم المفضلة على خريطة العالم التفاعلية، كما ستعرض عدداً من أفراد أطقم الخدمات الجوية وهم يقدمون توصياتهم للزوار بشأن كل وجهة.

وبحسب بيان طيران الإمارات، فإنه لايزال لديها طلبيات لشراء نحو ‬200 طائرة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ‬71 مليار دولار، وأصبحت تسير حالياً رحلات إلى ‬133 وجهة في ‬77 دولة.

