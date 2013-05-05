2500 عارض يشاركون في "سوق السفر العربي 2013"

تنطلق غداً الاثنين 6 مايو في دبي، فعاليات معرض "سوق السفر العربي 2013"، الحدث الأبرز في المنطقة لقطاع السفر والسياحة في المنطقة، في دورته الـ20 ويستمر حتى يوم الخميس 9 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 87 دولة ويقام على مساحة 22 ألف متر مربع.

وقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المرّي، في مؤتمر صحافي اليوم في دبي، إن دبي تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 20 مليون سائح، وتعتمد في استراتيجيتها لتحقيق ذلك على عدة محاور، تتمثل في الحفاظ على حصة دبي الحالية في جميع الأسواق السياحية المصدّرة، ورفع مستوى الوعي والإقناع لدى السائحين في عدد من الأسواق المصدّرة التي فيها إمكانية كبيرة للنمو، والعمل على رفع عدد مرات زيارات السائحين.

ومن جانبه، توقع الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران في "طيران الإمارات"، أن تفتتح الناقلة الإماراتية 15 وجهة جديدة خلال العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة أسطول طائراتها الذي يبلغ حالياً 20 طائرة".

وقال الشيخ ماجد المعلا، "لعب معرض سوق السفر العربي على مدى السنوات العشرين الماضية دورا كبيرا في استقطاب رواد صناعة السفر والسياحة من مختلف مناطق العالم إلى جانب مساهمته في تعزيز مكانة دبي العالمية كمركز إقليمي للفعاليات والمناسبات الكبرى لا سيما وهى تستعد لاستضافة إكسبو 2020".

وقال مارك والش، مدير محفظة المعارض في شركة ريد ترافل اكسيبيشنز التي تنظم المعرض، "ينعقد معرض سوق السفر في ذكرى انطلاقته السنوية العشرين وسط توقعات بنمو لافت لقطاع السياحة في المنطقة خلال العام الجاري مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة الجارية في تطوير البنية التحتية للقطاع في الأسواق الرئيسية فيها وتنوع المنتجات السياحية فيها".

وأضاف أن خارطة السياحة والسفر الإقليمية تشهد حاليا تنوعا غير مسبوق مع توقعات بمساهمة القطاع مباشرة بـ76.6 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة في 2013 بارتفاع 4.2 في المئة بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وحول أداء القطاع السياحي ونموه في أسواق المنطقة الرئيسية، قال والش، "لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ فترة طويلة تمثل نموذجا يحتذى به لتطور السياحة الإقليمية. وأظهرت البيانات التي أصدرها مجلس السياحة والسفر مؤخرا، أن قطاع السياحة فيها ينمو بوتيرة أسرع بكثير من معدل النمو العالمي وأسهم بنسبة 14 في المائة في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات في 2012 مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 3.2 في المائة في 2013".

وبحسب بيانات المجلس، من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السياحية، التي بلغت نحو 22.5 مليار دولار في العام الماضي، بنسبة 12 في المائة في 2013 في دولة الإمارات، في حين تتواصل خطط التوسع في المشاريع والمنتجات السياحية وتنوعها فيها إلى جانب التوسع في شبكات خطوطها الجوية لربطها بالمزيد من الوجهات العالمية.

وحول أداء السياحة في المملكة العربية السعودية، قال والش، "يعتبر السوق السعودي من الأسواق المهمة خلال الفترة الحالية حيث يشهد خططا طموحة لتطوير السياحة الداخلية وطرح منتجات وبرامج سياحية جديدة تلبي احتياجات المقيمين والوافدين الذين يبحثون عن تجارب جديدة في مختلف الوجهات السياحية الداخلية وفي مواسم الحج والعمرة".

وأضاف، "تعد السياحة حاليا ثاني أكبر صناعة في المملكة وبالتالي فهي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المحلي باستثمارات تصل إلى 80 مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية الرئيسية بما فيها تطوير مطارات وسكك الحديد وطرق جديدة يتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة".

وفال والش إن قطر، التي تعد واحدة من أسرع الأسواق نموا في منطقة الخليج، تخطط لتنفيذ استثمارات بـ65 مليار دولار أميركي في مشاريع لتطوير البنية التحتية لاسيما الخاصة منها بقطاع السياحة والضيافة في إطار إعدادها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وستضيف قطر أكثر من 85 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات المقبلة لتعزيز مخزونها الحالي من الغرف لاستقبال نحو 3.7 مليون زائر سنويا بحلول 2022 وقت انطلاق النهائيات.