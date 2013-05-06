شم النسيم يعيد البسمة لأصحاب الفنادق في مصر بعد خسائر متواصلة

قال عاملون في قطاع السياحة والفندقة بمصر، إن الاحتفالات الخاصة بأعياد النسيم وعيد القيامة المجيد، دفعت نسب الإشغال السياحي والفندقي لتصل إلى 100%، وهو ما تشهده مصر لأول مرة منذ قيام الثورة المصرية قبل عامين تقريباً.

وأعلنت وزارة السياحة أن السياحة المصرية بدأت تتعافى منذ العام الماضي، وأنها تستهدف زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنحو 20% خلال العام الجاري. وأكدت أن السياحة الداخلية كان لها أثر كبير في تحقيق فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء نسب إشغال تقترب من 100% ولا تقل عن 90% خاصة في فنادق شرم الشيخ والغردقة.

وقال جمال ناصر، صاحب شركة سياحة بالإسكندرية، في تصريحات لـ "العربية.نت" إن الأوضاع بدأت تستقر منذ أسبوعين تقريباً، حيث ارتفعت الحجوزات بنسب كبيرة، خاصة في احتفالات مصر بعيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن نسب الإشغال في الفنادق تجاوزت 90% خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن نسب الإشغال لم تتحرك في الفنادق والمنتجعات السياحية فقط، ولكن أيضاً في الشقق والوحدات الفندقية القريبة من المناطق السياحية بالإسكندرية، إضافة إلى ارتفاع نسب الحجوزات في فنادق مطروح والساحل الشمالي، مؤكداً ارتفاع نسب الإقبال على الحجوزات الخاصة بالوحدات الفندقية بنحو 40% خلال اليومين الماضيين ليصل إجمالي الإشغال في الوحدات الفندقية إلى 85%.

وأشار إلى أنه تزامناَ مع زيادة نسب الحجوزات فقد بدأت الأسعار تتحرك، حيث ارتفعت تكلفة الإقامة لليلة واحدة في فنادق الإسكندرية إلى نحو 2000 جنيه، وهي أرقام لا تختلف عن الأرقام التي كان القطاع قد سجلها قبل قيام الثورة المصرية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم، أن نسب الإشغال في الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة ارتفعت بشكل قياسي لتسجل نحو 90%.

وفي القاهرة لا تختلف الحال عن المحافظات السياحية، فقد سجلت نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى لأول مرة منذ أحداث الثورة نسب إشغال تخطت نحو 70% في المناطق البعيدة عن محيط وسط البلد، مثل مدينة نصر والقطامية والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ومنطقة الأهرامات.

وأكدت شركة مصر للطيران إكسبريس، أنه تقرر تسيير نحو 29 رحلة إضافية، إضافة إلى الرحلات الخاصة بالجدول الصيفي والتي تتضمن تسيير 8 رحلات يوميا إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات للغردقة، و5 رحلات لكل من مرسى علم وأسوان، ورحلة يوميا بين الإسكندرية وشرم الشيخ.

كما قررت الشركة تسيير 14 رحلة إضافية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ خلال هذه الفترة بواقع 8 رحلات للغردقة، و6 رحلات لشرم الشيخ بخلاف الرحلتين المنتظمتين التي تسيرهما الشركة يومياً، وذلك لتوفير رحلات على مدار اليوم في مواعيد مختلفة، وبشرائح سعرية تناسب جميع العملاء.