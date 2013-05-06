35 دولة "حاضرة" بافتتاح معرض المطارات الـ13 في دبي

افتتح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس "هيئة الطيران المدني بدبي" والرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات" ورئيس "مؤسسة مطارات دبي" اليوم الدورة الثالثة عشرة من "معرض المطارات"، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 220 شركة من 35 دولة، وسط حضور كثيف.

ورغم الغياب الواضح من قبل الزوار العرب، فاللافت للنظر اهتمام الأجانب بهذا الملتقى، وتركيزهم على "التحاور" مع وكلاء السياحة والسفر.

إلى ذلك، تجول الشيخ أحمد بن سعيد في المعرض الذي يعتبر ثاني أكبر فعالية لأعمال الشركات في العالم، رافقه عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، ومن أهم الشخصيات التي رافقت الشيخ أحمد محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وبول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

من جهته، قال دانيال قريشي، مدير "معرض المطارات2013": إن المعرض هذا العام يشهد عددا من الفعاليات لأول مرة، وعلى رأسها "تجربة المسافرين بالمطارات"، و"منتدى قادة المطارات العالمية"، ومبادرة "المرأة في الطيران".

إلى ذلك، توقعت "ريد للمعارض" الشركة المنظمة للحدث أن تشهد دورة هذا العام حضور أكثر من 6 آلاف من المتخصصين في مجال الطيران كما ستقام فيه 6 أجنحة دولية، من بينها اثنان مخصصان لألمانيا وفرنسا.

وفي هذا العام أيضاً يستضيف المعرض 60 مشاركاً بارزاً في برنامج "المشترين المستضافين" من إيران وتركيا والأردن والكويت وتونس وجيبوتي والسعودية والبحرين وباكستان ومصر والعراق والهند، ومن المتوقع أن تقوم هذه الدول بشراء تقنيات وحلول لتطوير المطارات بقيمة تزيد على 25 مليار دولار أميركي.

الحدث سجل في هذه الدورة زيادة نسبتها 65% في أعداد التسجيل المسبق للزوار مقارنة بالعام الماضي.

الملتقى، كان احتفالية أو مهرجانا أكثر منه عرض لشركات، مما جعل الزوار يتهافتون على الأجنحة التي قدمت صورة جميلة لبلدانها وبأسلوب جديد، سنتوقف عنده لاحقاً.

من جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "يمثل قطاع الطيران واحداً من أبرز الدعامات الاقتصادية في المنطقة ومن شأن الاستثمارات التي رصد لها مليارات الدولارات والرامية إلى تطوير المطارات وشركات الطيران أن تساهم في تعزيز حضور المنطقة على خريطة النقل الجوي العالمية. وبدوره سيتيح معرض المطارات لصنّاع القرار فرصة تشارك أحدث مستجدات القطاع ورصد التحديات المستقبلية".

وأضاف "يجمع الملتقى، الذي يقام في 7 مايو، تحت سقف واحد أبرز الهيئات العالمية المنظمة لقطاع الطيران وهيئات الطيران المدني لاستكشاف أفضل الممارسات والتعاون على إرساء أطر تنظيمية واضحة وأولويات السياسات ونظم الحوكمة الشفافة واستراتيجيات التمويل الفعال لاستيعاب النمو في المنطقة التي تتوقع استقبال 400 مليون مسافر بحلول عام 2020.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكد أمس، أن السياحة تعتبر أهم ركائز الانطلاق نحو المستقبل. واعتمد الشيخ محمد بن راشد أمس رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي متضمنة سلسلة من الأهداف الطموحة من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي.

وتُظهر الرؤية التي قامت بوضعها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تصور الدائرة لما يجب أن يتم اتخاذه لتتمكن المدينة من مضاعفة أعداد السائحين من 10 ملايين سائح عام 2012 إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020.

ورفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي لدبي إلى 300 مليار درهم وقد أظهرت دراسة صدرت مؤخرا أن المساهمة الحالية للقطاع تبلغ حوالي 100 مليار درهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن الإمارات نجحت في تأكيد مكانتها على خارطة السياحة العالمية وأوجدت لنفسها موقعاً بين أشهر المقاصد السياحية التي يفد إليها الزوار من كافة أنحاء العالم.