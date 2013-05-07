إماراتيون يعتزمون ضخ 9.5 مليار درهم بقطاع السياحة العماني

قال أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العُماني، إن السلطنة تدرس حالياً طلبات أجنبية للاستثمار في القطاع السياحي، منها استثمارات إماراتية من قبل شركات ورجال أعمال لتنفيذ مشروعات في ولايتي مسندم وصلالة وغيرها، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المعروضة في الطلبات الإماراتية تصل إلى نحو مليار ريال عماني (نحو ‬9.5 مليارات درهم).

وأضاف على هامش معرض سوق السفر العربي ‬2013 أن الاستثمار الأجنبي لايزال في مراحله الأولى، كون معظم الاستثمارات السياحية في السلطنة محلية، مشيراً إلى أن عدد الغرف الفندقية في السوق المحلية تصل إلى ‬12 ألفاً و‬700 غرفة فندقية، يضاف إليها ‬3100 غرفة فندقية في نهاية عام ‬2014.

وأفاد أن السلطنة استقبلت مليوني سائح خلال عام ‬2012، مقارنة بنحو ‬1.5 مليون سائح عام ‬2011، لافتاً إلى وجود توجه كبير نحو القطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حالياً إلى نحو ‬2.8٪، ينتظر أن ترتفع إلى ‬7٪ خلال السنوات المقبلة، وفقاً لخطة استراتيجية.

وأوضح أن الدخل المتأتي من القطاع السياحي خلال العام الماضي بلغ ‬800 مليون ريال، كاشفاً عن مشروع إلكتروني لإصدار التأشيرات إلكترونياً بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن نحو ‬120 ألف إماراتي زاروا السلطنة خلال عام ‬2012.