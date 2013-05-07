إسبانيا تسعى لاجتذاب مزيد من سياح دول الخليج العربي

أعلنت وزارة السياحة الإسبانية عزمها على تعزيز الترويج السياحي لاجتذاب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوزارة في بيان، إن شركات سياحة إسبانية ومكاتب سياحة في عدة حكومات مستقلة منها مدريد وبرشلونة والأندلس تشارك في ملتقى (سوق السفر العربي) الذي انطلقت فعاليات دورته الـ20 في دبي اليوم بهدف الترويج لإسبانيا كوجهة سياحية جديدة لأهل المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف البيان أن وزيرة الدولة لشؤون السياحة إيزابيل بوريغو تترأس الوفد الإسباني، مشيرا إلى أنها ستعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط برحلات جوية مباشرة إلى إسبانيا.

وشهد عدد السياح الخليجيين في إسبانيا نموا بنسبة 136%، خلال العام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت نفقاتهم أكثر من 65 مليون يورو.

يذكر أن أكثر من 2500 شركة ومؤسسة من 87 دولة تشارك في ملتقى (سوق السفر العربي) الذي يعتبر الحدث الأبرز في المنطقة في قطاع السياحة والسفر.