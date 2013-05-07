"الركن السعودي يخطف الأضواء في "ملتقى السفر العربي

سحب ملتقى "سوق السفر العربي" البساط من تحت أقدام "معرض المطارات"، حيث كانت الأضواء مسلَّطة على أحداث اليوم الثاني، والفعاليات المقامة، بيد أن الهيئة العامة للسياحة والسفر السعودية خطفت الأضواء بورشتها "تطوير البرامج السياحية للوجهات السعودية".

وقد شارك بالورشة عدد كبير من منظمي الرحلات السياحة والمكاتب، فركزت على تطوير البرامج السياحية الغنية للسوق السعودية في السوق الخليجية بهدف الاطلاع على الفرص الحالية والمستقبلية في السوق السعودية، خصوصاً في ظل تحول المملكة إلى وجهة سياحية جاذبة للسياح الخليجيين على وجه الخصوص.

يُذكر أن الهيئة تشارك بأكثر من 32 شركة سياحية سعودية.

وتسعى الشركات السعودية المشاركة بجناح السعودية زيادة حصتها السوقية من سوق السفر الخليجي من خلال استقطاب مواطني دول الخليج إلى الوجهات السياحية السعودية، في إطار دعم الهيئة للمستثمرين وتحفيز الشركات السعودية العاملة في قطاع السياحة والسفر.

وعلى هامش "معرض المطارات" المقام في دبي خلال دورته الثالثة عشرة، وقفت الضابطة مريم الكعبي من مرور دبي، تشرح للزوار الأجانب مهمة "السيارات الفاخرة" التي ستجوب شوارع دبي خصوصاً في الأماكن السياحية مثل الشوارع المحيطة في دبي مول والمارينا والجي بي آر وغيرها.

وظل الأجانب يلتقطون الصور لمركبات جديدة ستطرحها دبي لتكون ضمن كوكبة السيارات الفاخرة للمرور السياحي الذي أطلقته هذه الإمارات.

وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، دشن أمس 3 دوريات جديدة خلال معرض سوق السفر العربي طراز مرسيدس SLS وبنتلي كونتيننتال جي تي كوبيه، وأوستن مارتن ONE77 ليصل عدد أسطولها إلى 7 سيارات فخمة.

الجدير بالذكر أن مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، بطي الفلاسي، أفاد بأن شرطة دبي تطبق استراتيجية تمتد إلى عام 2020 لتطوير جميع دورياتها وتزويدها بأحدث التقنيات، ومنها كاميرات متطورة تكشف اللصوص وترصد المطلوبين وبرامج لكشف الكذب، وعدد من الأنظمة الوقائية التي تزيد من فعالية الدوريات وقدرتها على الحدّ من الجريمة وضبطها في زمن قياسي.