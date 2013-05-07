4.9 مليون سائح خليجي زاروا السعودية في 2012

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن مشاركة السعودية، ممثلة بجناح الهيئة العامة للسياحة والآثار، في ملتقى سوق السفر العربي بدبي 2013 في دورته الـ20، تأتي في سياق التعريف بالمقومات السياحية التي تمتلكها المملكة للسياح الخليجيين، ولعرض فرص الاستثمار في المشاريع السياحية على المستثمرين الدوليين الموجودين في المعرض.

وقال الأمير سلطان في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط إن أعداد السياح الخليجيين المقبلين إلى السعودية قد بلغ في العام الماضي 2012 نحو 4.9 مليون زائر خليجي يمثلون ما نسبته 34 في المائة، من إجمالي عدد الوافدين في رحلات قصيرة إلى المملكة طوال العام.

جاءت تصريحات الأمير سلطان خلال تجوله، أمس، في جناح هيئة السياحة المشارك في ملتقى سوق السفر العربي بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي افتتحه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وأعلن الأمير سلطان بن سلمان عن اكتمال مرحلة استقطاب المؤسسين لشركة العقير السياحية، والبدء في إجراءات تأسيس الشركة، مؤكدا حرص الهيئة على إنهاء إجراءات تسجيل وإشهار الشركة سريعا، حتى تبدأ في أعمال التخطيط والإنشاءات، خصوصا بعد أن باشرت الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية السعودية، تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي بإيصال البنية التحتية إلى حدود المشروع، حيث خصص المجلس مبلغ 1.4 مليار ريال لتنفيذ المتطلبات الأساسية لمشروع العقير، منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن العقير ستكون الوجهة السياحية المفضلة لسكان الخليج.

وأضاف: "الهيئة تعمل على تنشيط السياحة وعلى بناء قطاعات السياحة الوطنية، السعودية تعتبر سوقا سياحية كبيرة، وفي الوقت نفسه فإن الثقة في السوق السعودية دعت كل الأسماء المهمة في القطاع الفندقي للتسابق من أجل الدخول فيها"، موضحا أن سوق الاستثمارات الفندقية السعودية واعدة، وأن إجمالي الاستثمارات الفندقية المخططة بحلول عام 2020 تقدر بنحو 143.928 مليار ريال.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن فرص العمل تتطلب إنشاء قطاعات كبيرة قادرة على إيجاد وظائف جديدة ومناسبة أيضا للمواطنين، كما أن القطاع السياحي قادر على تهيئة هذه الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين باختلاف مواقعهم وفئاتهم العمرية والتعليمية، مؤكدا أن الفرصة ضخمة أمام قطاع السياحة ليكون ضمن أكبر 3 قطاعات منتجة لفرص العمل للمواطنين في المملكة.