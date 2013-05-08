قطر تعرض شراء حصة في "إنترناشيونال أيرلاينز" البريطانية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن قطر قدمت عرضا غير رسمي إلى إنترناشيونال أيرلاينز جروب (آي.إيه.جي) المالكة لشركتي الطيران بريتيش أيروايز وإيبريا لكي تصبح أكبر مساهم في الشركة من خلال شراء الحصة التي يمكلها مصرف "بانكيا" الإسباني الذي جرى تأميمه والبالغة 12 بالمئة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصدرين على دراية بالموضوع، أن قطر اتصلت بالشركة لتسألها عما إذا كانت سترحب بها كمساهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين قوله إن العرض المبدئي قدم العام الماضي، رغم إنه لم يتضح ما هو الكيان القطري الذي قد يشتري حصة بانكيا.

وأبلغ مصدر ثالث على دراية بالموضوع الصحيفة أن (آي.إيه.جي) أبلغت بانكيا بالاهتمام الذي أبدته قطر قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وقالت متحدثة باسم (آي.إيه.جي) "هذه مسألة تخص بانكيا، ونحن لن نعقب أكثر من ذلك".

وامتنع البنك عن الإدلاء بتعقيب للصحيفة، قائلا إنه سيسعى إلى أفضل سعر ممكن لأصوله غير الأساسية.

وفي وقت سابق من هذا العام استأجر بانكيا- وهو أكبر بنك متعثر في تاريخ إسبانيا- شركة روتشيلد لمساعدته في بيع حصصه في شركات، من بينها ايبردرولا للطاقة ومابفري للتأمين مع إعادة البنك بناء قاعدة رأسماله.