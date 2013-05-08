محمد بن راشد: ملتقـى السـفر العربي تظاهرة ثقافية بامتياز

وصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معرض السفر العربي الذي تشارك فيه نحو 2500 مؤسسة وشركة وجهة حكومية، وخاصة من أكثر من 80 دولة بأنه تظاهرة ثقافية بامتياز.

وقال إن السياحة والثقافة وجهان لعملة واحدة إذ إن الثقافة تشكل الركن الأساسي من أركان السياحة في أي بلد، وإن السائح أول ما يحط رحاله في بلد ما يجب أن يتعرف على تراثه وحضارته وتاريخه ومعالمه الأثرية من متاحف وفنون وفولكلور شعبي وأكلات شعبية وما إلى ذلك. وأضاف: هذا ما يحدونا للتمسك بثقافاتنا وهويتنا الثقافية والحفاظ عليها والتعريف بها وبأصالتها ومكوناتها داخل الدولة وخارجها، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد متخصصون ومسؤولون في القطاع السياحي، أن تركيز دبي على استهداف السياحتين الخليجية والعائلية سيكون له نتائج إيجابية في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تطوير القطاع السياحي بحلول عام ‬2020، مؤكدين أن أعداد السياح الخليجيين تشهد زيادة مطردة، في حين أن السياحة العائلية تزيد عدد السائحين وحجم الإنفاق.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد أخيراً رؤية دبي ‬2020 لتطوير القطاع السياحي، متضمنة سلسلة من الأهداف من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي، وصولاً إلى ‬20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذلك مضاعفة المساهمة السنوية للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثة أضعاف ما يتم تحقيقه حالياً من عائدات، وصولاً إلى ‬300 مليار درهم، وذلك عبر العمل على ثلاثة محاور، هي: تعزيز السياحة العائلية، وتحويل الإمارة مركزاً للفعاليات، وجعل دبي وجهة أولى للأعمال.

قال الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة «جميرا»، غيرالد لوليس، إن «دبي باتت من أهم المقاصد السياحية في العالم، إذ تدل الأرقام والإحصاءات على أن دبي من بين أكبر المدن التي تتم زيارتها في العالم، لما تتمتع به من مقومات جذب سياحي مهمة».

وبين أن"(رؤية دبي ‬2020)، التي ترتكز بشكل رئيس على السياحة، ستدعم تحول المدينة إلى مدينة سياحية من الطراز الأول، إلا أن هناك بعض المحاور التي يجب أن توضع في الاعتبار لدعم الحركة السياحية في الإمارة، أهمها: السياحة الخليجية، التي باتت تستحوذ على حصة مهمة من السائحين في دبي، فضلاً عن السياحة العائلية، وسياحة المؤتمرات"، مشيراً إلى أنه "يجب تقديم تسهيلات أخرى مثل الحجز الإلكتروني، وتصميم الباقات حسب الطلب، وتقديم العروض السياحية المخصصة لكل فصل وبأسعار تناسب كل وقت".

وأضاف أن "نجاح الإمارات في استضافة (إكسبو) سيزيد من الطلب على السفر في الإمارة، من حيث السياحة والتجارة والاقتصاد، الأمر الذي يرفع من حركة السفر، والطيران، والفنادق، ويدعم القطاع بشكل ملحوظ".

وقال لوليس إن "القطاع السياحي يمثل ‬9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وساعد في توظيف أكثر من ‬255 مليون شخص أو بنسبة ‬7.8٪ من مختلف الأعمار والأجناس من جميع أنحاء العالم، وهو يعد أحد أهم القطاعات القليلة التي تنمو بشكل كبير سنوياً".