إقبال العوائل على "ياس ووتر وورلد" فاق التوقعات

أكد رشاد الغضبان، مدير العلاقات العامة في مدينة "ياس ووتر وورلد" أن الإقبال على المدينة المائية فاق كل التوقعات من حيث عدد الزوار ومرتادي الألعاب المائية من العوائل الخليجية وزوار أبوظبي، مما يشكل نقلة نوعية لمفهوم السياحة الترفيهية التي تحرص الإمارة على توظيفها لصالح قطاع السياحة بشكل عام. وتوقع أن تبلغ نسبة زوار الحديقة المائية 700 ألف شخص بنهاية العام الحالي.

ولفت الى أن المشروع هو أول مدينة ألعاب مائية موجودة بأبوظبي على جزيرة ياس، وتحوي مرافق وألعابا غير موجودة بأي حديقة ألعاب مائية بالعالم.

وأشار الى أن الحديقة تعمل على زيادة عدد مرات الزيارة خلال العام من خلال طرح بطاقات دخول سنوية بسعر 1000 درهم للفرد، وأن تذاكر السنوية الدرجة الممتازة نفذت كلها، ما يترجم الإقبال الكبير على المنتزه.

وأضاف أن تصميم الحديقة مستوحاة من قصة تم تطويرها خصيصا للمشروع عن الطفلة الإماراتية "دانة" التي تقوم برحلة للبحث عن اللؤلؤة المفقودة في ألعاب ومرافق الحديقة المائية.

وقال إنه تم مؤخراً إدراج ليلة مخصصة للسيدات كل يوم خميس من الساعة 8 مساء الى 12 منتصف الليل.

وأشار الى أن الحديقة تقوم حاليا بتدريب سكان الإمارات على رياضة للتزلج وركوب الأمواج عن طريق فعالية "ياس فلو رايدر" تحت إشراف بطل العالم في الرياضة كلايتون باركر، والتي تقوم من خلالها بترشيح شخص في نهاية الموسم لتمثيل الحديقة في بطولة العالم بركوب الأمواج التي تستضيفها الحديقة في 26 أكتوبر 2013.

وأضاف أن فريق أعمال الصيانة المختص بالحديقة يقوم بمباشرة عمله كل صباح قبل الافتتاح وتجرية جميع الألعاب لتوفير تدابير السلامة المثالية للزوار.