144 مليار ريال استثمارات بقطاع الفنادق السعودي حتى 2020

قال الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن المشاريع الفندقية في السعودية التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين تصل إلى 214 فندقا متنوعة ما بين فئة خمس وأربع وثلاث نجوم، مشيراً إلى أن سوق الاستثمارات الفندقية السعودي واعد، وأن إجمالي الاستثمارات الفندقية المخططة بحلول عام 2020 تقدر بـ143.9 مليار ريال.

وأكد البخيت في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية منها مشروع تطوير العقير السياحي والذي تبلغ نفقاته التطويرية 17 مليار ريال، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء 1364 غرفة فندقية باستثمارات تقدر بـ 900 مليون ريال.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع الفندقية تسير بالتوازي مع توجهات الدولة، موضحاً في الوقت ذاته أن تلك المشاريع ستوفر خيارات أكبر وبمستويات خدمة وأسعار متدرجة تلبى كل الرغبات، وتساهم في الحد من ارتفاع أسعار الغرف الفندقية وخاصة في وقت المواسم.

وقال البخيت إن القطاع الفندقي في المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين أو في نوعية هذه الاستثمارات، مما ينعكس على النمو السياحي الذي تشهده مدينة الرياض والمملكة بشكل عام.

وأضاف "نحن نرى اليوم عدداً كبيراً من المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وفي مختلف درجات التصنيف، كما رأينا خلال الفترة القريبة السابقة الكثير من الأسماء الفندقية العالمية التي تدخل للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق".

ولفت البخيت إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بعمل برنامج لإجراء نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي، حيث إن برنامج تطوير قطاع الإيواء السياحي في المملكة يتكون من عدة مشاريع، منها مشروع البناء المؤسسي الذي يهدف إلى إيجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الإيواء وتوفير الموارد اللازمة، وذلك عبر تطوير هيكلة إدارة التراخيص والجودة والإدارات المعنية بالأمانة العامة للهيئة وفروع الهيئة في المناطق، وتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة لذلك.

من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في العاصمة المقدسة أكثر من 100 برج، وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء, ويأتي في طليعة تلك المشاريع مشروع جبل عمر، ومشروع جبل الكعبة، وهو ما يشكل إضافة مهمة إلى مستوى خدمات الضيافة الفندقية لقاصدي بيت الله الحرام ما يمكنهم من أداء الشعائر بيسر وطمأنينة.

ويقع مشروع جبل الكعبة على مساحة إجمالية تقدر بـ 53 ألف متر مربع محتويا على ستة أبراج عالمية بسعة 8500 غرفة فندقية، وبإجمالي استثمار عشرة مليارات ريال وهو ما يشكل إضافة نوعية في إجمالي عدد الغرف الفندقية المطلة على الحرم.