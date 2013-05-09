الطيران الموريتاني يستأنف رحلاته إلى أوروبا

استأنف الطيران الموريتاني رحلاته رسمياً لأوروبا، بعد رفع الحظر عنه في المطارات الأوروبية.

وهبطت أمس الأربعاء في مطار لاس بالماس بجزر الكاناري أول رحلة للموريتانية للطيران بعد رفع الحظر واستجابتها لمعايير السلامة المطلوبة وفق الشروط الأوروبية.

وأوضح المدير العام لـ"الموريتانية للطيران"، في تصريح لـ"لوكالة الموريتانية للأنباء"، أن افتتاح هذا الخط يعتبر ثمرة للجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية للعمل على تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين وتوفير فرص النقل.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم ثلاث رحلات أسبوعية إلى لاس بالماس، واحدة منها مباشرة، ورحلتان عن طريق مدينة نواذيبو.

وأكد أن طائرات الشركة أصبحت قادرة على المنافسة من خلال تطبيقها لمعايير السلامة المطلوبة، مضيفاً أنه سيتم افتتاح خط آخر بين موريتانيا وفرنسا في وقت قريب.