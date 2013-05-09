"الإماراتية" تضيف 56 رحلة إلى الشرق الأقصى العام الجاري

أكدت طيران الإمارات أن خطتها العام الجاري إضافة 56 رحلة ذهاباً وإياباً أسبوعياً بين دبي ووجهاتها في منطقة الشرق الأقصى وأستراليا، لترتفع إلى 666 رحلة، بحسب سالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلاندا، كما ذكرت صحيفة الاتحاد.

وأشارت على هامش سوق السفر العربي إلى أن إيرادات أستراليا ومنطقة الشرق الأقصى تشكل 35% من إيرادات "طيران الإمارات"، وتصل مساهمة منطقة أستراليا ونيوزيلاندا وحدها إلى 28%.

وأوضحت أن عدد رحلات طيران الإمارات إلى أستراليا يصل إلى 84 رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أن الاتفاقية بينها و"كوانتاس" لا تحد من التوسعات في أستراليا، بل تعطي طيران الإمارات حرية زيادة سعاتها المقعدية أو الوصول إلى محطات جديدة في أستراليا.

كما يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تشغيل طائرات أكبر، على غرار "إيرباص إيه 380" التي تعمل حالياً على وجهات ملبورن وسيدني.

ونوهت الشركة إلى أن الشراكة بين طيران الإمارات وكوانتاس لها فوائد مباشرة على الناقلة، منها توفير إمكانية الوصول إلى 32 محطة داخل أستراليا.

وبالنسبة لكوانتاس، فإن هذه الاتفاقية تتيح لها إمكانية الوصول إلى 70 محطة لطيران الإمارات منها 35 محطة في أوروبا.

