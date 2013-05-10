سوق السفر العربي يطلق 110 مشروعات سياحية تغطي 30 مدينة

شهد معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2013" الذي اختتم أعماله في دبي أمس إطلاق نحو 110 مشروعات سياحية وفندقية تغطي أكثر من 30 مدينة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، تديرها شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في التطوير العقاري وإدارة الفنادق، وفقا لمنظمي المعرض.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، أكدت الشركة المنظمة أن 22% من الجهات المشاركة حجزت مواقع لها في المعرض الجديد بدورته خلال العام المقبل، فيما استقبل الحدث 27 ألف زائر خلال أيام المعرض الأربعة.

وأوضحت إعلانات العارضين أن منطقة الشرق الأوسط استحوذت وحدها على نحو 80% من التوسعات الفندقية المقرر تنفيذها حتى عام 2016، فيما اتخذت شركات عديدة من المعرض منصة رئيسية لإطلاق خدمات جديدة.

وقال حمد عبدالله المُلا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة نخطط لامتلاك 30 منشأة فندقية بحلول العام 2016 و30 أخرى بحلول العام 2030، منوهاً بأن الشركة قامت خلال الأشهر الـ12 الماضية بخطوات كبيرة تجاه تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى استكمال عملية الاستحواذ على سمرسيت الخليج العربي الدوحة، وهو الأول من بين الفنادق التي ستقوم الشركة بامتلاكها بموجب اتفاقية وقعتها الشركة مع شركة أسكوت السنغافورية، ويضم 200 غرفة فاخرة.

وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقيات شراكة مع حكومات جمهورية جامبيا وجمهورية المالديف، كما تم استكمال مجموعة من أعمال التطوير على فنادق في كل من فرنسا وسويسرا وإيطاليا، حيث ستضيف هذه الفنادق الجديدة 500 غرفة فندقية في العام 2013.

ولفت إلى إنشاء فندق بوتيك في باريس، سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري أول أوائل العام 2014، وسيتم حفر الأساسات لمشروع البرجين في مدينة مارينا لوسيل في قطر في عام 2013، ومن المتوقع افتتاح المشروع المستوحى تصميمه من شعار دولة قطر في العام 2016.

وأضاف أن محفظة كتارا للضيافة تضم 13 فندقا، بالشراكة مع 11 شركة إدارة فنادق عالمية، تغطي 6 آلاف غرفة فندقية عاملة أو قيد الإنشاء في سبع أسواق عالمية.

ومن جهتها أبرمت سويس بلهوتيل انترناشيونال لإدارة الفنادق الاقتصادية عقدا لإدارة مشروع فندقي في السعودية بطاقة 126 غرفة في الحي المالي الجديد في العاصمة الرياض، ووقع عبدالله الجميح وخالد الجميح الرئيس ونائب الرئيس، وجافن فاول رئيس مجلس الإدارة والرئيس وغسان عريضي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تورز عقد الإدارة، في ختام المعرض.

وقال فاول "تستحوذ الرياض على نسبة كبيرة من الزوار القادمين والتوقيع على الفندق الثاني يمنحنا تغطية مضمونة للمدينة بكاملها ومدخلاً إلى قاعدة العملاء المزدهرة من الشركات والمؤسسات ما يعزز من النمو المستدام لأعمالنا".

وشهد الملتقى 2013 إبرام اتفاق بين مجموعة إلياس ومصطفى كلداري مع مارفل إنترتينمنت لإنشاء وتشغيل مشروع مارفل أدفنتشر الترفيهي في سيت أوف أرابيا بدبي، والمقر أن يبدأ نهاية العام الجاري، على مساحة 1,2 مليون قدم مربعة.