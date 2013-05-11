147 ألف فرصة عمل سياحية بدبي يوفرها "إكسبو 2020"

أشار تقرير أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن نصيب فرص العمل المتاحة في قطاعي السياحة والسفر الإماراتية ما يعادل 40% من فرص العمل التي سيتم توفيرها بين عامي 2013-2021 والتي يقدر عددها بـ277,149 فرصة عمل.

وقدر التقرير أن 90% من فرص العمل المشار إليها، والبالغ عددها 277,149 فرصة، سيتم توفيرها بين عامي 2018-2021 في غمرة الاستعدادات لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، وفي ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات لحضور المعرض. ومن أصل نسبة الـ90%، سيتم توفير 147 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة والسفر مع احتمال تحول نسبة كبيرة منها إلى وظائف دائمة لخدمة الاقتصاد المتنامي خلال فترة ما بعد المعرض، وفقاً لصحيفة "البيان".

ويتطرق التقرير إلى الأثر الإيجابي لاستضافة المعرض على المنطقة عموماً، حيث يكشف أن كل وظيفة من وظائف معرض "إكسبو الدولي 2020" ستسهم في إيجاد 60 فرصة عمل إضافية في أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي معرض تعليقها على نتائج التقرير الصادر مؤخراً، قالت ريم الهاشمي، وزير الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي: "سيترك معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي إرثاً دائماً ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما خارج حدودها أيضاً".