"موناكو" وجهة 9000 سائح إماراتي خلال 2012

اجتذبت إمارة "موناكو" الفرنسية ما يقرب عن 9 آلاف سائح إماراتي خلال 2012، حيث بلغت نسبتهم 60% من عدد السياح الخليجيين للإمارة والبالغ عددهم 15 ألفاً.

وقضى الزوار من دولة الإمارات في موناكو خلال العام الماضي نحو 10 آلاف ليلة سياحية، بحسب جوليوم روز رئيس هيئة السياحة والمؤتمرات في موناكو، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال روز في تصريحات على هامش ندوة عقدتها الهيئة في دبي أمس، إن الإمارات والسعودية وقطر أهم الوجهات المصدرة للسياحة من منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "شهد العام الماضي زيادة بنحو 34% على حجوزات الفنادق بين المسافرين من دولة الإمارات إلى موناكو، الأمر الذي يؤكد اهتمام الإماراتيين الكبير بهذه الوجهة السياحية، لسهولة الوصول إليها والأسعار التنافسية التي تقدمها في زيادة أعداد المسافرين من الإمارات".

وقال "يأتي السائح الإماراتي الأعلى إنفاقاً بين جنسيات السياح والزوار إلى موناكو، بنحو 840 يورو يوميا، مقابل 340 يورو يوميا للزوار الآخرين".

وتوقع نمو عدد السياح من المنطقة خلال العام الجاري بنحو 20%، خصوصاً مع نمو حركة السفر من دول الخليج، وخدمات طيران الإمارات المباشرة من دبي إلى مدينة نيس بفرنسا التي تبعد 20 دقيقة بالقطار عن موناكو و6 دقائق بطائرات الهليكوبتر.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى إطلاق برامج جديدة هذا العام وللمرة الأولى في معظم فنادق إمارة موناكو، خاصة بالسياحة العرب تحت شعار "مرحباً بكم في موناكو" وباللغة العربية في كل موقع سياحي.

ولفت إلى أن هيئة السياحة بموناكو اختارت الإمارات لإطلاق برنامجها السياحي الجديد من خلال حوار مباشر مع وكلاء السفر، والذي بدأ في دبي أمس، ويقام اليوم في أبوظبي، ثم قطر والرياض.

وبيّن روز أن حكـومـة مونـاكو وقعت عقدا مع شركة مارتا الإماراتيـة للاستشارات السياحة لتمثيلها في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع العام الجاري، ويشمل خدمات تنظيم ورش العمل في دول المنطقة لتتكامل مع الجهود التي تبذلها إمارة موناكو لتعزيز السياحة وتقديم التسهيلات اللازمة للسيـاح، وإطـلاق الحملات الإعلامية والإعلانية، وتأمين التسهيلات اللازمة للمسؤولين عن السياحة في الإمـارة لتعـزيـز وتـوسـيـع حـركـة السياحة، وتوجيه مواطني دول الخليج والشـرق الأوسط لاختيار إمارة موناكو في برامجهم السياحية.

وأشار إلى أن إمارة موناكو استقبلت العام الماضي 7 ملايين سائح من أنحاء العالم، قضوا 18,56 مليون ليلية سياحية، لافتا إلى أن السياح من فرنسا يمثلون النسبة الأعلى، يليهم الايطاليون ثم الروس، وبعدهم يأتي السياح البريطانيين.

ونظمت هيئة السياحة في موناكو في دبي ندوة حول برنامج السياحة العربية، بحضور ممثلي عدد من الفنادق، وشركات السياحة في موناكو، وعدد من شركات ووكالات السفر والسياحة في دبي، وتحدث فيه باسكال كاميا مدير عام فندق هارميتاج موناكو، وسرج مانجاني مدير عام منتجع خليج مونت كارلو، وماونيل ماسكويلسي مدير عام فندق لو ميريديان.

وأفاد روز بأن إمارة موناكو تضم 9 فنادق من الفئات الفاخرة، تضم 2500 غرفة، إلى جانب آلاف الشقق والبنايات السكنية، منوها بوجود ثلاثة فنادق قيد الإنشاء حاليا.

ويرى أن الفرص مواتية لنمو السياحة من الخليج والشرق الأوسط في الفترة المقبلة، بالتوازي مع تكثيف إقامة ندوات تعريفية تشارك فيها وكالات السياحة والسفر وكافة الشركاء من مختلف أنحاء دولة الإمارات وتحديدا أبوظبي و دبي.

ومن جانبها، قالت نور العريضي مديرة المكتب التمثيلي لشركة مارتا "وقع اختيار حكومة موناكو على الشركة في منافسة مع شركات أخرى، خاصة للخدمات التي تقدمها في قطاع الترويج للمشاريع والوجهات السياحية الكبرى وتأمين جميع سبل النجاح لها".