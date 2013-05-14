شركات إيرانية تتدفق على ملتقى سياحي مصري بطهران

شهد الملتقى السياحي المصري المُنعقد حالياً في طهران إقبالاً كثيفاً من شركات السياحة الإيرانية، التي تدفقت على الملتقى للتعرف إلى البرامج السياحية للشركات والاتفاق على رحلات سياحية إيرانية إلى مصر .

وأدى الإقبال الكبير لشركات السياحة الإيرانية على الملتقى إلى إبرام اتفاقات عديدة مع الشركات المصرية المشاركة في الملتقى بأسعار مناسبة للسائح الإيراني تتفق والمقصد السياحي المصري.

وانتقد مشاركون في الملتقى بشدة قيام إحدى شركات السياحة المصرية بالاتفاق مع إحدى الشركات الإيرانية على تنفيذ برنامج سياحي لطائرة كاملة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في الملتقى، ما أدى إلى غضب شديد من الشركات المشاركة من هذا التخفيض "غير المبرر الذي نفذته الشركة بأقل من الأسعار التي تم الاتفاق عليها بين الشركات للبرامج السياحية المختلفة في بداية الملتقى وعدم النزول عنها ومنح أي تخفيضات إضافية للبرامج السياحية من إيران دون داعٍ ".

واتفق المشاركون في المعرض على عدم التعامل مع الشركة التي أخلّت بالاتفاق، واعتبروا أنها تغتنم الفرصة بصورة خاطئة وتكبّد مصر والشركات السياحية خسائر كبرى نتيجة هذا التخفيض غير المبرر.

وتلقى الملتقى السياحي المصري دعوات من عدد من المحافظات الإيرانية لإقامة ملتقى فيها نتيجة نجاح الملتقى في طهران، وسعى العديد من شركات السياحة في المحافظات الأخرى للتعاقد مع شركات السياحة المصرية لتسيير رحلات إلى مصر.

وأكد سياح إيرانيون أن الشعب الإيراني يتطلع بقوة إلى إعادة تسيير الرحلات السياحية الإيرانية إلى مصر، خاصة بعد نجاح الرحلة الاولى التي تركت أثراً شديد الإيجابية على الشعب الإيراني وسعي الجميع إلى السفر إلى مصر.