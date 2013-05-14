ماليزيا تطلق برامج سياحية للمنطقة العربية

أطلقت وزارة السياحة الماليزية عدة برامج سياحية خاصة بالمنطقة العربية، تحت شعار "زوروا ماليزيا 2014"، سعياً وراء استقطاب المزيد من السياح العرب خلال الموسم المقبل من خلال تدشين حملة ضخمة، بتكلفة تصل لمئات الملايين من الدولارات.

كما أطلقت ولأول مرة برنامجاً ترويجياً عبر تطبيق "الآيباد" باللغتين العربية والإنجليزية يسمح هذا التطبيق المعلوماتي التفاعلي للمسافرين ورجال الأعمال العثور على المعلومات عن الوجهات السياحية فى ماليزيا وحجز الرحلات والفنادق والحصول على أفضل عروض السفر من المنطقة العربية إلى ماليزيا، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وبدأت ماليزيا جولة ترويجية بدأتها بدبي ثم مسقط ثم الكويت وذلك على رأس وفد كبير يرأسه داتوحاج عزيزان نور الدين نائب المدير العام (التخطيط)، وذلك في محاولة لتوسيع رقعة الحملة الترويجية للعام المقبل.

وقال داتوحاج عزيزان إن السياحة الماليزية ستسعى جاهدة لاستقطاب المزيد من السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا التي أصبحت الوجهة السياحية المفضلة للسياح المسلمين.

وأشار إلى أن أسواق سلطنة عُمان تعتبر ضمن المحطات الرئيسية للترويج السياحي لماليزيا خاصة بعد تدشين الخطوط العمانية إلى كوالالمبور المنصة الأهم سياحياً في العالم بالنسبة لنا، حيث حققنا العديد من الإنجازات ونحن نهدف لزيادة عدد السياح من منطقة الشرق الأوسط عبر استخدام سوق سلطنة عمان.

وأوضح أن عدد السياح القادمين إلى ماليزيا خلال عام 2012 بلغ 370,535 بزيادة 3,2% مقارنة بـ 358,994فى 2011 وفى نفس الفترة سجل السياح الوافدين من سلطنة عمان والكويت نمواً بمعدل 14% و0,9% على التوالى.

ويشارك الوفد الماليزي مسؤولون من سكرتارية برنامج "زوروا ماليزيا عام 2014" واثنان من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة بماليزيا داتوك حاجي مود إلياس زين العابدين رئيس الجمعية الماليزية للفنادق وداتو محمد خالد هارون رئيس الجمعية الماليزية للرحلات ووكلاء السفريات.