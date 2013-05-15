بريطانيا تدعم ترشيح دبي لاستضافة إكسبو 2020

أعلنت المملكة المتحدة دعمها لملف دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020. وقال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني لدى إعلانه القرار البريطاني أمام البرلمان أمس، إن دبي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مدينة عالمية عصرية أكثر تنوعاً.

وأضاف: الإمارة لا تنام على أكاليل ما حققته من مجد، بل تواصل تحديد أهداف جريئة تضعها في المقدمة، دبي كبيرة بأفكارها وتفكيرها ويفخر 100 ألف بريطاني بالعيش فيها، ويعتبرونها وطناً لهم.

ووجد هيغ أوجه شبه عديدة بين دبي ولندن. وقال: لأن لندن مدينة عالمية منذ مئات السنين، فإن بريطانيا تستشف وجود روح مماثلة في دبي.