نيوزيلندا تقر شراكة بين طيران الإمارات وكوانتاس

رحّبت طيران الإمارات وكوانتاس بقرار وزير النقل النيوزيلندي حول الشراكة المبرمة بين الناقلتين. وسوف توفر هذه الشراكة للعملاء النيوزيلنديين خيارات واسعة من الرحلات الجوية للسفر إلى أستراليا وأوروبا، خاصة المملكة المتحدة، والشرق الأوسط وإفريقيا، وفوائد حصرية لأعضاء برامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، وتجربة سفر عالمية فريدة على رحلات الناقلتين.

وكانت طيران الإمارات وكوانتاس قد تقدمتا منذ سبتمبر/أيلول 2012 بطلب إلى سلطات الطيران المدني النيوزيلندية لإقرار هذه الشراكة.

ورحب تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، بقرار السلطات النيوزيلندية، وقال: "هذه الشراكة، التي تجمع اثنتين من كبريات الناقلات الجوية، ستغير قواعد اللعبة في صناعة الطيران العالمية وتوفر تجارب سفر ثرية".

وأضاف كلارك بقوله: "دبي محور رئيس لصناعة النقل الجوي العالمية، ومن خلالها ستربط الناقلتان نيوزيلندا مع العالم بيسر وسهولة غير مسبوقين".

ومن جانبه، أكد ألان جويس، الرئيس التنفيذي لكوانتاس، أن القرار النيوزيلندي يشكل تطوراً إيجابياً للمسافرين الدوليين وللحركة السياحية.

وقال: "يعني القرار أنه أصبح في إمكان النيوزيلنديين الاستفادة من عدد كبير من الرحلات ضمن شبكتي خطوط طيران الإمارات وكوانتاس عبر العالم، والاستمتاع بالصالات الخاصة وبرامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين".

وأضاف جويس: "كما تفتح هذه الشراكة الباب واسعاً أمام زيادة حركة السياحة القادمة إلى نيوزيلندا من خلال تسهيل وصول السياح على رحلات طيران الإمارات وكوانتاس".

ويمكن للركاب من دبي مواصلة سفرهم إلى 65 محطة من دون توقف في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط (بعد الحصول على بعض الموافقات الحكومية). وتتوفر رحلات المتابعة إلى أوروبا وشمال أفريقيا خلال فترات زمنية لا تتعدى الأربع ساعات منذ الوصول إلى دبي.