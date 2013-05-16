الصيف.. ينذر بموسم سفر ساخن وأسعار التذاكر ترتفع 50%

مع اقتراب موسم الصيف، تزداد أسعار تذاكر السفر سخونة أكثر من الأجواء في أحيان كثيرة، ولا يتوقف السفر الصيف المقبل على السياحة فقط، خصوصاً في ظل قدوم شهر رمضان في قلب الصيف ويليه عيد الفطر، مما ينذر بموسم ساخن جداً.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، كل تلك العوامل ستشعل فتيل الأسعار، ودفعها للارتفاع بنحو 50% مقارنة بالأسعار الاعتيادية.

وأدى ذلك إلى لجوء بعض العائلات للبحث عن وجهات جديدة، رغبة في الابتعاد عن ازدحام الحجوزات، واستكشاف مواقع سياحية جديدة، والأمر الذي سهل على هؤلاء مهمتهم، شركات الطيران، التي تلعب دوراً بارزاً في توجيه السفر إلى وجهات معينة دون غيرها.

وتتلقى مكاتب سفر وشركات طيران حجوزات مكثفة لرحلات الموسم الصيفي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسب تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالفترات خارج المواسم، وذلك وفقاً للوجهة المختارة وموعد الحجز، بحسب عاملين في القطاع.

وقال هؤلاء إن الموسم الصيفي ينقسم إلى جزأين، قبل وبعد شهر رمضان، مشيرين إلى أن المؤشرات الحالية تنذر بزيادة الطلب على السفر من 10 إلى 20% مقارنة بالموسم العام الماضي، لا سيما للفترة التي تلي شهر الصوم.

واستحوذت تركيا والدول الأوروبية، إضافة إلى تايلاند وماليزيا، على نصيب الأسد من الحجوزات السياحية، في حين لا تزال المقاصد التقليدية مثل الأردن ولبنان ومصر تتصدر حجوزات المقيمين في الإمارات.

وقال حارب المهيري، نائب رئيس الشؤون التجارية لمبيعات الإمارات في الاتحاد للطيران، إن الوجهات الأوروبية والشرق آسيوية، إضافة إلى تركيا ودول في الشرق الأوسط، تشهد طلباً مرتفعاً لفترة الصيف، متوقعاً أن يرتفع معدل إشغال الرحلات بشكل ملحوظ.

ونالت الوجهات الجديدة التي أطلقتها الاتحاد للطيران أو ستقوم بإطلاقها قريباً، نصيباً من الحجوزات، لا سيما واشنطن والبرازيل.

وبين المهيري أن الاتحاد للعطلات أطلقت عروض رحلات تشمل الإقامة مع تذاكر الطيران في الوجهات الجديدة، لتعزيز حركة السفر، مثل أمستردام وواشنطن وهونغ كونغ وساوباولو وريو دي جينيرو.

وتبدأ الأسعار إلى تلك الوجهات بـ3855 درهماً، وتصل إلى 9995 درهماً، وتشمل الإقامة لثلاث ليال مع تذاكر الطيران.

من جهته، قال زياد نجار، مدير طيران الشرق الأوسط في أبوظبي، إن الحجوزات بدأت منذ مطلع العام الحالي، حيث أصبح هناك وعي للمسافرين بضرورة الحجز مبكراً للحصول على أفضل الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر ترتفع خلال الموسم الصيفي بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بالأسعار في بقية أشهر السنة، وذلك لارتفاع الطلب وقلة المقاعد الشاغرة على متن الرحلات.

واتفق علاء العلي، مدير نيرفانا للسفر والسياحة مع الكعبي، وقال إن أكثر الدول طلباً هي تركيا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، فضلاً عن تايلاند وماليزيا وسنغافورة.

ويرتفع إجمالي إنفاق سكان الدولة على السفر والسياحة بالخارج إلى نحو 72,7 مليار درهم العام الحالي، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، بحسب توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وسيتزايد هذا الإنفاق بمعدل 2,7% سنوياً، ليصل مستواه إلى نحو 95,4 مليار درهم بحلول 2023، وفقاً لبيانات أصدرها المجلس مؤخراً.

وتوقع المجلس أن يبلغ إنفاق سكان الإمارات نحو 37,3 مليار درهم على المرافق الترفيهية والسياحية المتنوعة الموجودة داخل الدولة العام الحالي، بنمو نسبته 6,5% مقارنة بالعام الماضي.