مليار دولار لإقامة "مجمع فندقي" في قلب نخلة جميرا

ضمن مشاريع مدينة دبي "الساحرة" التي تخرج بين حين وآخر، كشفت "سكاي القابضة"، شركة الاستثمارات العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن مخططات مشروع فندقي جديد بقيمة مليار دولار، أي 3.68 مليارات درهم، وهو عبارة عن فندق ومجمعٍ للشقق الفخمة المفروشة في نخلة جميرا بدبي، وتتولى "فايسروي للفنادق والمنتجعات" إدارة المشروع، ليكون بذلك أول مشاريعها في دبي، وثانيها على مستوى الإمارات بعد "ياس فايسروي" في أبوظبي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويقع مشروع "فايسروي نخلة جميرا" في دبي ضمن واحدة من الوجهات العقارية الشاطئية المفضلة على مستوى العالم، وهو مملوك لشركة "سكاي القابضة". وقد انطلقت أعمال بناء المشروع مؤخراً، علماً بأنه من المقرر أن يتم افتتاحه بحلول الربع الأخير من العام 2016.

ويقدم "فايسروي نخلة جميرا" لضيوفه 481 غرفة فسيحة وجناحاً، و221 شقة من الشقق الفاخرة التي تحمل توقيع علامة "فايسروي" التجارية، وهي تمتاز جميعها بإطلالات استثنائية على بحر العرب، يتيحها التصميم المعماري المبتكر للمشروع، وموقعه الرائع عند قاعدة جذع أرخبيل نخلة جميرا، والذي يسهل الوصول إليه عبر مدينة دبي.

ويحتضن المشروع 10 من أفضل المطاعم العالمية التي تستكمل تجربة النكهة المميزة التي يقدمها عبر سوق المواد الغذائية عالية الجودة والمخبز الواقعين ضمنه أيضاً، فيما يفرد مساحة تتجاوز 800 متر مربع لمرافق الاستجمام والاسترخاء، والتي تتضمن 10 غرف مستقلة لتقديم العلاج الطبيعي للرجال والنساء في الهواء الطلق أو ضمن حيز مغلق.

وتشتمل محفظة الخيارات الغنية التي يقدمها المشروع أيضاً على مرافق الرياضة واللياقة البدنية الداخلية الممتدة على مساحة 350 متراً مربعاً، والمطلة على مياه البحر، إضافة إلى 3 برك سباحة خارجية مستقلة، واحدة منها للممارسة رياضة السباحة بطول 106 أمتار، واثنتان مخصصتان للاسترخاء ولعب الأطفال.

وقال كبير مولتشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي القابضة" إن "فايسروي نخلة جميرا" يقدم تجربة راقية متكاملة تلبي متطلبات وأذواق الجميع، حيث يقع المنتجع الشاطئي العصري الفخم في قلب مدينة دبي، ويشكل وجهة مثالية للترفيه العائلي، فيما يقدم لزواره مجموعة من أرقى المطاعم ومرافق الأعمال التي تجعل منه أيضاً وجهة للسياح ورجال الأعمال.