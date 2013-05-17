الإماراتية: رحلات إيرباص إيه ‬380 إلى أوكلاند في أكتوبر

تبدأ طيران الإمارات تشغيل طائرتها العملاقة من طراز إيرباص إيه ‬380 على خط "بريسبين- أوكلاند"، اعتباراً من الأول من أكتوبر ‬2013، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأفادت الشركة في بيان صدر عنها أمس، بأن "بريسبين" ستصبح المحطة الثالثة للناقلة في أستراليا التي تستقبل الطائرة العملاقة.

وأضافت أن تشغيل الطائرة لخدمة واحدة من رحلتي طيران الإمارات اليوميتين إلى بريسبين، سيسهم في رفع السعة المقعدية إلى هذه الوجهة بنحو ‬135 مقعداً على الرحلة الواحدة، و‬1890 مقعداً أسبوعياً، ما يؤكد التزام الناقلة المتواصل تجاه المتعاملين معها في منطقتي كوينزلاند وأوكلاند، لافتة إلى أنها تشغل حالياً رحلتيها اليوميتين إلى بريسبين بطائرة من طراز بوينغ ‬777 ــ ‬300 إي آر.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا، سالم عبيدالله، إن قرارنا تشغيل أحدث وأكبر طائراتنا إلى (بريسبين) يأتي لتلبية الطلب العالي على هذه الوجهة، فضلاً عن الطلب المتنامي على السفر على متن الطائرة العملاقة.

وأضاف أنه بدءاً من مطلع أكتوبر، سنتيح للمتعاملين مع الشركة في (كوينزلاند) الفرصة لتجربة السفر على طائرتنا المميزة، والاستمتاع بأفضل الخدمات التي توفرها في الأجواء.

وبحسب البيان، فإنه ابتداء من أكتوبر المقبل، سيصل عدد الرحلات التي تشغلها شركتا طيران الإمارات وكوانتاس الأسترالية، باستخدام طائرات إيه ‬380 بين أستراليا ودبي إلى ست رحلات يومياً، إذ توفر الناقلتان تجربة متكاملة للسفر على هذه الطائرة العملاقة عبر الكونكورس إيه لمطار دبي الدولي، وهو أول مبنى في العالم مخصص بكامله لرحلات إيرباص إيه ‬380، ومنه إلى ‬21 وجهة عبر العالم تخدمها هذه الطائرة ذات الطابقين، بما فيها لندن هيثرو، ومانشستر، وباريس، وروما.

يشار إلى أن طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات إيرباص إيه ‬380، إذ يبلغ عددها في الأسطول حالياً ‬33 طائرة، وهناك ‬57 طائرة أخرى من الطراز نفسه قيد الطلب المؤكد.