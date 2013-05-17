ماليزيا تستهدف 36 مليون سائح في 2020

أكد نائب مدير عام التخطيط في وزارة السياحة الماليزية، داتو حاج عزيزان نور الدين، أن ماليزيا تستهدف استقطاب 36 مليون سائح وما يعادل 168 مليار رنجيت ماليزي من دخل السياحة في عام 2020.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، لفت عزيزان إلى أن وزارة السياحة الماليزية أطلقت عدة برامج سياحية خاصة بالمنطقة العربية سعياً وراء استقطاب المزيد من السياح العرب خلال الموسم المقبل.

وكانت ماليزيا دشّنت حملة ضخمة تستمر حتى نهاية العام الحالي تكلفت مئات الملايين من الدولارات، وذلك تحت شعار "زوروا ماليزيا 2014"، كما أطلقت ولأول مرة برنامجاً ترويجياً عبر تطبيق "آيباد" باللغتين العربية والإنجليزية.

كلام عزيزان نور الدين جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة السياحة الماليزية في فندق ماريوت كورت يارد.

وأضاف "مع الاحتفال ببدء زوروا ماليزيا 2014، ستسعى السياحة الماليزية جاهدة لاستقطاب المزيد من السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا التي أصبحت الوجهة السياحية المفضلة للسياح المسلمين، فأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تحقيق أهدافنا.

وقال عزيزان "تعتبر أسواق سلطنة عمان ضمن المحطات الرئيسية للترويج السياحي لماليزيا، خاصة بعد تدشين الخطوط العمانية إلى كوالالمبور المنصة الأهم سياحياً في العالم بالنسبة لنا، حيث حققنا العديد من الإنجازات، ونحن نهدف لزيادة عدد السياح من منطقة الشرق الأوسط، عبر استخدام سوق سلطنة عمان".

وأوضح عزيزان أن عدد السياح القادمين إلى ماليزيا خلال عام 2012، بلغ 370.535 بزيادة 3.2% مقارنة بـ‍‍358.994 في 2011. وفي الفترة نفسها، سجل السياح الوافدون من سلطنة عمان والكويت نمواً بمعدل 14% و0.9% على التوالي.