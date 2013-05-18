الأوضاع السياسية والاقتصادية تغير خارطة السائح الخليجي

أسابيع قليلة تفصلنا عن الإقلاع حول العالم إلى وجهات سياحية مختلفة مع بدء إجازة الصيف، ومع اختلاف الاحتياجات ما بين السياحة العائلية وسياحة التسوق تختلف الوجهات، لكن هناك إجماع بأن خارطة السياحة للخليجيين قد تغيرت في السنوات الأخيرة.

وأكد تقرير بثته قناة العربية، أن الدول العربية فقدت بريقها السياحي نتيجة للأوضاع السياسية المضطربة.

وقال التقرير إن الأحداث السياسية التي جرت في عدد من الوجهات العربية، والغلاء الموجود في بعض الوجهات السياحية التقليدية بأوروبا، دفعا عشاق السفر للبحث عن وجهات سياحية بديلة خلال الموسم الصيفي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن السائح الخليجي أعاد اكتشاف بعض الوجهات مثل أميركا والسيشلز وبريطانيا.

وأضاف أنه رغم اختلاف أسباب وأنواع السياحة, تبقى سياحة التسوق مقصد العرب الأهم وأحد المتطلبات الرئيسية في رحلاتهم.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يشهد الموسم السياحي الصيفي اختلافا في هذا العام حيث سينقسم إلى قسمين، حيث هناك فترة قصيرة بين انتهاء فترة الامتحانات وبداية شهر رمضان، كما أن هناك فترة قصيرة أيضاً بين نهاية شهر رمضان وبداية العام الدراسي الجديد.