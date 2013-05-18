"الشورى" يصوت على فصل "السعودية" عن هيئة الطيران المدني

يناقش مجلس الشورى السعودي ويصوت في جلسته العادية الاثنين المقبل على المشروع الذي تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس الذي يطالب بفصل الخطوط الجوية السعودية عن هيئة الطيران المدني.

وتنص التوصية على "تحقيق الفصل بين منصبي رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط".

وكون هذا يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني ومع قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار (الخطوط السعودية) مؤسسة عامة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وترتبط تنظيماً بمجلس الوزراء.

وتعتمد اللجنة في توصيتها على أنه لا يصح أن تكون الجهة المنظمة للقطاع والتي تفصل في النزاعات بين الشركات، هي ذاتها التي ترأس إحدى شركاته.

كما تطالب اللجنة في توصية أخرى بوضع الآلية اللازمة لميكنة إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقداً أو الكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل.

وأكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون لـ "العربية.نت" أنه سيكشف كل ما يتعلق بالتوصيات بعد مناقشتها في المجلس الاثنين المقبل.

من جانب آخر، يستكمل المجلس الشورى في جلسة الأحد النقاش حول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المكون من 31 مادة، ويعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية الذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل.

ويعرف المشروع بأنه فقدان العامل عمله لفترة خارجة عن إرادته ورعايته فترة تعطله بتوفير حد أدنى من الدخل، وسرعة إعادته للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.

ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.

كما يصوت المجلس على مشروع نظام الجوازات الدبلوماسية والخاصة بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، فيما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في السعودية المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.