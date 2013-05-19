تونس تسعى لاستقطاب مليون سائح جزائري خلال 2013

قالت وزارة السياحة التونسية، إنها تتطلع لاستقطاب مليون سائح جزائري العام الجاري. وتستعد وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملة إعلامية واسعة لدى وسائل الإعلام الجزائرية في نهاية الشهر الجاري للترويج لتونس كوجهة سياحية.

وتشارك تونس عبر وفد يضم 120 مؤسسة تعمل في القطاع السياحي، يترأسه وزير السياحة جمال قمرة في المعرض الدولي للسياحة والرحلات بالجزائر من 16 الى 19 مايو الحالي للترويج للوجهة التونسية.

ولفت قمرة في الجزائر إلى تحسن الأوضاع الأمنية في تونس، مشيراً الى أن حريات التونسيين والأجانب سيتم احترامها، وأنه سيتم تتبع كل التجاوزات قانونياً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية. ولا تزال تونس تعد الوجهة السياحية الأولى للجزائريين.

وتأمل تونس في استقطاب نحو 7 ملايين سائح هذا العام والعودة الى المعدلات العادية لفترة ما قبل ثورة 14 يناير عام 2011. وشهدت السياحة التونسية تراجعاً حاداً ابان الثورة بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية، حيث تراجع عدد السياح الوافدين إلى 40% عام 2011.

والعام الماضي بلغ عدد السياح 6 ملايين، من بينهم ثلاثة ملايين سائح مغاربي من دول الجوار، ومليونان من ليبيا، ونحو مليون سائح من الجزائر.